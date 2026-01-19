‘Qué bueno que vienen’... Sheinbaum califica de histórica la llegada BTS a México y Profeco aclara venta de boletos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 enero 2026
    ‘Qué bueno que vienen’... Sheinbaum califica de histórica la llegada BTS a México y Profeco aclara venta de boletos
    Claudia Sheinbaum califica de histórica la llegada de BTS a México y Profeco anuncia vigilancia para evitar abusos en la venta de boletos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum celebró públicamente el anuncio y confirmó que el Gobierno Federal, a través de la Profeco, activó medidas preventivas para garantizar una venta de boletos transparente y sin abusos para los fans de BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como histórica la próxima visita de BTS a México, destacando la importancia cultural y social del grupo surcoreano. Desde el Ejecutivo, reconoció que la banda es una de las más influyentes del mundo y que su llegada responde a una demanda sostenida de miles de seguidores mexicanos.

Sheinbaum subrayó que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook eligieron a México como una parada clave en su regreso a los escenarios internacionales tras cumplir con su servicio militar, lo que coloca al país en el centro del mapa global del entretenimiento.

Al reconocer al fandom Army como una comunidad activa y organizada, la mandataria validó su peso no solo cultural, sino también económico, al tratarse de uno de los sectores que más moviliza consumo, turismo y derrama económica.

TE PUEDE INTERESAR: ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial

“ES UN GRUPO QUE LE ENCANTA A LOS JÓVENES”

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó el impacto generacional de BTS, señalando que su música conecta de manera directa con millones de jóvenes mexicanos. Para la presidenta, este fenómeno trasciende lo musical y se convierte en un reflejo del intercambio cultural global.

“Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México... qué bueno que vienen porque era una petición histórica de los mexicanos”, expresó la mandataria, marcando un respaldo institucional poco común para un evento de este tipo.

Estas palabras fueron interpretadas como un reconocimiento oficial al movimiento ARMY, que durante años impulsó campañas digitales y solicitudes formales para lograr que BTS se presentara en el país.

PROFECO ENTRA EN ACCIÓN ANTE LA VENTA DE BOLETOS

Uno de los mayores temores de los fans es repetir experiencias caóticas en la venta de boletos, marcadas por reventa masiva, fallas técnicas y falta de claridad. Ante este escenario, la Profeco anunció una intervención anticipada.

El titular del organismo, Iván Escalante, confirmó que ya existe comunicación directa con el distribuidor oficial de boletos, Ticketmaster, para establecer reglas claras desde el inicio del proceso.

Según el funcionario, las preocupaciones expresadas por ARMY México fueron transmitidas sin intermediarios, con el objetivo de garantizar una experiencia justa para los consumidores.

LAS REGLAS CLARAS PARA EVITAR ABUSOS

La Profeco informó que vigilará de manera puntual varios aspectos clave durante la venta de boletos para BTS. La intención es prevenir prácticas desleales antes de que ocurran.

Los puntos bajo supervisión incluyen:• Transparencia en la liberación de asientosCandados contra bots y acaparamientoClaridad en cargos por servicio

La autoridad dejó claro que cualquier irregularidad podrá derivar en sanciones, reforzando el mensaje de que los derechos del consumidor serán prioridad en este megaevento.

UN EVENTO MUSICAL CON IMPACTO NACIONAL

Más allá del espectáculo, la llegada de BTS representa un impulso para sectores como turismo, hotelería y comercio. Expertos consideran que será uno de los eventos musicales más importantes de la década en México.

El respaldo presidencial y la vigilancia de Profeco envían una señal inédita: el entretenimiento masivo también es un asunto de interés público cuando involucra a millones de consumidores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿BTS en Monterrey? Samuel García confirma gestiones para incluir a la ciudad en la gira 2026

DATOS CURIOSOS SOBRE LA VISITA DE BTS

• BTS regresa a los escenarios tras cumplir servicio militar

• México fue una petición histórica del fandom Army

• Profeco actuó antes de iniciar la venta de boletos

• El evento podría generar una derrama económica millonaria

Temas


Boletos
Conciertos
Música

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Profeco
BTS

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Conducir bajo ebriedad completa o los influjos de alguna droga se sanciona con una multa que supera los 23 mil 400 pesos.

Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio
La SCJN tiene programado el análisis de este planteamiento que causa polémica en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia.

Analiza Corte avalar que fiscalías realicen aseguramientos sin la orden de un juez

Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL.

Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional
Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva

Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México.

Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Indiana y Miami se enfrentan en la Final del College Football Playoff 2026 en el Hard Rock Stadium, con el título nacional del fútbol americano colegial en juego.

Indiana vs Miami: la Final de la NCAAF define al campeón del College Football Playoff 2026