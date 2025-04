Estados Unidos sabe que México es mucha pieza: Claudia Sheinbaum

En medio de otro amago arancelario por parte de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum refrendó este sábado su apoyo a los migrantes y afirmó que hasta el mandatario de ese país (Donald Trump) sabe que “el pueblo de México es mucha pieza”, lo que dijo, le da la fuerza para negociar.

“Somos un pueblo extraordinario, un país extraordinario, el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y eso es lo que nos da la fuerza, la fuerza para negociar con los Estados Unidos, porque su presidente y todo el pueblo de Estados Unidos sabe que el pueblo de México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo”, refirió en su discurso de gira por Guadalupe, Zacatecas.

“Y que sepan también que amamos, que queremos, que protegemos a nuestros hermanos paisanos que están del otro lado, ellas y ellos nuestros hermanos migrantes cuidan a su familia, lo decimos siempre en las reuniones, en todos lados, públicamente, en privado y en las reuniones con el gobierno de los Estados Unidos, las mexicanas y los mexicanos no solamente somos solidarios, desde allá envían a sus familias el apoyo, las remesas, sino que las y los mexicanos sostienen la economía de los Estados Unidos, porque no habría campo en Estados Unidos sin los trabajadores mexicanos, no habría fábricas funcionando”, sostuvo.

Al poner en marcha en este Municipio un programa de vivienda, la construcción de un Hospital General de Zona y la autosuficiencia en la producción de frijol, la Presidenta indicó que antes los primeros mandatarios viajaban a otros países en busca de buenas cosas.

“Agradecerles de verdad, decirles que México es un ejemplo ante el mundo entero, la Cuarta Transformación ya ha devuelto la dignidad al pueblo de México y eso es muy importante durante años los Presidentes iban a otros países viendo ejemplos fuera de México, y claro que siempre hay que buscar buenas cosas que se hacen en otros lados, pero nunca hay que perder jamás que somos un pueblo extraordinario, un país extraordinario”, expuso.

“Los trabajadores mexicanos y las trabajadoras mexicanas, así que sepan que para México son héroes y heroínas de la Patria y que siempre los vamos a defender ¡Que vivan los migrantes!”, lanzó Sheinbaum.

En la semana nuevamente Donald Trump amenazó a México y amagó con nuevos aranceles ahora por “robarse” el agua que le corresponde a Texas.

El Presidente advirtió de sanciones adicionales si el Gobierno mexicano persiste en no cumplir con la entrega de aguas del Río Bravo, conforme a la cuota establecida en el tratado bilateral de 1944.

En lo que representa un escalamiento del conflicto por aguas, Trump recordó que, a mitad de marzo, su Administración había ya negado por primera vez en la historia una solicitud especial del Gobierno mexicano para abrir un canal para entregar agua del Río Colorado a Tijuana en represalia por la demora en la aportación de líquido del Río Bravo.

La Presidenta fue arropada por el Gobernador David Monreal y el diputado federal Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro.

Sheinbaum le reconoció al mandatario estatal una reducción significativa de los homicidios dolosos en la entidad.