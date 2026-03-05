Estima FAO desperdicio de 9.3% de alimentos básicos en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Estima FAO desperdicio de 9.3% de alimentos básicos en México
    En el ejercicio se consideraron maíz blanco, trigo, frijol, jitomate, cebolla, calabaza, aguacate, limón, naranja, plátano y manzana. UNSPLASH
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Alimentos

Organizaciones


Fao

La naranja encabeza el ranking con mayores pérdidas, con un 17.4%, seguida del limón y la calabaza, con 13.4% cada uno

Un ejercicio piloto de estimación de la pérdida de alimentos en México arrojó una tasa de desperdicio de 9.3 por ciento.

Realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el ejercicio consideró una canasta de 11 productos: maíz blanco, trigo, frijol, jitomate, cebolla, calabaza, aguacate, limón, naranja, plátano y manzana.

TE PUEDE INTERESAR: Llama CoIDH a Estados a combatir tráfico ilícito de armas

Evaluó la pérdida a lo largo de la cadena agroalimentaria.

El informe del primer ejercicio piloto para compilar el Índice de Pérdida de Alimentos para México, publicado esta semana, señala que la estimación es parcial, pues solo cubre dos de los cinco grupos principales de alimentos designados: cereales y legumbres, y frutas y verduras, mientras que omite raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos; productos animales, y pescado y productos pesqueros.

Sin embargo, destaca, representa un primer paso hacia el establecimiento de una metodología nacional para el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 12.3.1.a., referido precisamente a la medición de la pérdida de alimentos.

De acuerdo con los resultados del ejercicio, realizado con base en los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, las mayores pérdidas correspondieron a naranja, con 17.4 por ciento, limón y calabaza, con 13.4 por ciento cada uno, y frijol, con 13.2 por ciento.

Las mayores pérdidas se registraron en el tramo de venta al mayoreo para calabaza, aguacate, limón, naranja y plátano, y en la de cosecha para cebolla, frijol, jitomate, maíz blanco y manzana.

“Las principales lagunas en los datos sobre pérdidas de alimentos se encuentran en las etapas de la cadena de suministro fuera de la explotación agrícola, desde que los alimentos salen de la explotación agrícola hasta que llegan a los consumidores”, se advierte en el informe.

“No solo existe escasez de información sobre las pérdidas en estas etapas de la cadena de suministro, sino que, en general, no se dispone de muchas estadísticas para estos sectores, especialmente en cuanto a los actores involucrados a lo largo de las cadenas, sus características y actividades, los vínculos entre las diferentes etapas de la cadena de suministro y los territorios, el origen y el destino de los alimentos, y su precio”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos

Organizaciones


Fao

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026