Estima FAO desperdicio de 9.3% de alimentos básicos en México

Un ejercicio piloto de estimación de la pérdida de alimentos en México arrojó una tasa de desperdicio de 9.3 por ciento.

Realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el ejercicio consideró una canasta de 11 productos: maíz blanco, trigo, frijol, jitomate, cebolla, calabaza, aguacate, limón, naranja, plátano y manzana.

TE PUEDE INTERESAR: Llama CoIDH a Estados a combatir tráfico ilícito de armas

Evaluó la pérdida a lo largo de la cadena agroalimentaria.

El informe del primer ejercicio piloto para compilar el Índice de Pérdida de Alimentos para México, publicado esta semana, señala que la estimación es parcial, pues solo cubre dos de los cinco grupos principales de alimentos designados: cereales y legumbres, y frutas y verduras, mientras que omite raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos; productos animales, y pescado y productos pesqueros.

Sin embargo, destaca, representa un primer paso hacia el establecimiento de una metodología nacional para el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 12.3.1.a., referido precisamente a la medición de la pérdida de alimentos.

De acuerdo con los resultados del ejercicio, realizado con base en los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, las mayores pérdidas correspondieron a naranja, con 17.4 por ciento, limón y calabaza, con 13.4 por ciento cada uno, y frijol, con 13.2 por ciento.

Las mayores pérdidas se registraron en el tramo de venta al mayoreo para calabaza, aguacate, limón, naranja y plátano, y en la de cosecha para cebolla, frijol, jitomate, maíz blanco y manzana.

“Las principales lagunas en los datos sobre pérdidas de alimentos se encuentran en las etapas de la cadena de suministro fuera de la explotación agrícola, desde que los alimentos salen de la explotación agrícola hasta que llegan a los consumidores”, se advierte en el informe.

“No solo existe escasez de información sobre las pérdidas en estas etapas de la cadena de suministro, sino que, en general, no se dispone de muchas estadísticas para estos sectores, especialmente en cuanto a los actores involucrados a lo largo de las cadenas, sus características y actividades, los vínculos entre las diferentes etapas de la cadena de suministro y los territorios, el origen y el destino de los alimentos, y su precio”.