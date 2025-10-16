Estiman 57 años para erradicar la pobreza en México

México
/ 16 octubre 2025
    Estiman 57 años para erradicar la pobreza en México
    Según cálculos, llevaría más de un siglo erradicar la pobreza en los estados de Guerrero, Chiapas y Campeche. FOTO: CUARTOSCURO

Organizaciones civiles advierten que para sectores como el indígena y de la juventud, el plazo sería aún mayor

Organizaciones civiles advirtieron que, de seguir las estrategias y el ritmo actual de su implementación, erradicar la pobreza en México llevará 57 años.

La red Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) sostiene que el plazo se incrementa significativamente para sectores como el de la juventud e indígena, así como para algunos estados en particular.

TE PUEDE INTERESAR: Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México

Señalan que el avance que muestra la más recientes medición oficial de la pobreza hasta 2024, coloca a México en posibilidad de cumplir a nivel nacional el primero de los 17 objetivos de desarrollo sustentable que fijó la ONU en 2025, que consiste en reducir la pobreza en 50 por ciento para 2030.

“A la velocidad lograda hasta el momento, a nivel general en el país y a un ritmo de 4.6 por ciento por año, este compromiso se podría cumplir, pero no para las personas indígenas, que se alcanzaría en 22 años más (en 2047), para niñas y niños, 16 años (hacia 2041), y para personas jóvenes, otros 7 años (en 2032)”, detalló en un pronunciamiento con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre.

“Por estados del país, 3 podrían reducir a la mitad la pobreza entre 2031 y 2032; 8 lo podrían lograr entre 2035 y 2038 y 3 están muy lejos del objetivo a corto plazo, aunque también hay 5 que ya lo lograron y 13 que lo podrían lograr”.

Calculan que tarde 57 años erradicar la pobreza a nivel nacional, 62 años en el caso de jóvenes, 75 para adolescentes, 84 para niños y 151 para personas indígenas.

En tanto, llevaría hasta 25 años para siete estados; entre 29 y 50 años para 10; de 51 a 96 años para 12 y más de un siglo para Guerrero, Chiapas y Campeche.

“Esperar décadas es inadmisible; existen rutas con acciones efectivas para lograr un México libre de pobreza, que tienen que ver con crear alternativas económicas y sustentables, con garantizar derechos a la educación, a la salud, a los cuidados y con acciones sustentables para enfrentar el el cambio climático y contribuir a un planeta vivible”, remarcó la ACFP.

El organismo planteó un paquete de acciones para acelerar la reducción y erradicación de la pobreza en sectores específicos, entre ellas la adopción voluntaria de un salario digno de 13 mil 400 pesos por mes por parte de empresas, así como actualizar las tasas de retención de ISR e IMSS para exentar a trabajadores de bajos ingresos.

Temas


pobreza

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Asegura que en los próximos días se presentarán datos que evidencian estas irregularidades.

Sheinbaum vuelve a criticar al Fonden acusándolo de corrupción y prácticas indebidas
Vinculan a proceso a Lex Ashton por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras ataque en el CCH Sur.

Vinculan a Lex Ashton por homicidio calificado y tentativa de homicidio, por ataque en CCH Sur
821 planteles educativos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí registraron daños físicos.

Dejan lluvias sin clases a 743 mil alumnos en 5 estados
Coca-Cola iniciará con la reformulación de productos en las presentaciones más grandes.

Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México
El papa León XIV preside una vigilia del Rosario por la paz en la plaza de San Pedro, en el 63er aniversario del Concilio Vaticano II, en el Vaticano.

Iglesia Católica está obligada a ayudar a sanar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero
Tanto republicanos como demócratas se culpan por el cierre del Gobierno estadounidense, que lleva paralizado más de dos semanas, desde el 1 de octubre pasado. FOTO:

Gobierno de EU se mantendrá cerrado al menos hasta el lunes tras desacuerdo del Senado
El presidente estadounidense Donald Trump escucha la pregunta de un periodista durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, mientras el director del FBI, Kash Patel, escucha.

Trump amenaza a Hamás: ‘no tendremos más opción que entrar y matarlos’ si sigue violencia en Gaza
La entrevista con Jon Lee Anderson es parte de las actividades del primer día de la 81 Asamblea de la SIP.

Jon Lee Anderson: ‘El crimen organizado comparte el poder con el Estado’