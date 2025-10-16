Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México

La industria refresquera de México alcanzó una serie de acuerdos con el gobierno federal para reducir el consumo de bebidas azucaradas en México. En particular, Coca-Cola se comprometió a una reducción paulatina del 30 por ciento de calorías en sus productos.

Por su parte, el gobierno federal y la Cámara de Diputados van a impulsar un ajuste a la Ley de Ingresos, específicamente en el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) para reducir de 3 pesos a 1.5 pesos por litro en el impuesto a bebidas bajas en azúcar.

El vicepresidente de Asuntos Públicos de Coca-Cola México, Patricio Caso, detalló el acuerdo.

“Por el bien del país y la salud de los mexicanos, hemos logrado un acuerdo que se sustenta en lo siguiente: primero garantizar una reducción del 30 por ciento de las calorías de Coca-Cola de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes.

“¿Esto qué quiere decir? Que el refresco que todos conocemos de la marca icónica haremos un esfuerzo para que el mismo contenga una menor cantidad de calorías por mililitro en un 30 por ciento, buscando que un máximo de un año el 70 por ciento del volumen que comercializamos en el país ya se encuentre en ese supuesto”, manifestó el empresario.

Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas, explicó que en líneas generales, el acuerdo contempla avanzar en la reformulación de productos, junto con el lanzamiento de nuevas presentaciones y porciones, aumentar oferta de productos bajos y sin calorías, impulsar el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar y regular la publicidad en protección a la niñez y orientación al consumidor.

“Estas son líneas generales que cada una de las empresas asociadas a MexBeb estarán definiendo de manera puntual en acciones concretas, de acuerdo a la propia situación realidad y avances que cada una de las empresas tiene, pero siempre buscando un objetivo central, que es contribuir a mejorar la salud de las y los mexicanos”, manifestó Ruiz Massieu.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de Salud, dijo que se reducirá el impuesto a productos con endulzantes no calóricos, que pasará de 3 a 1.5 pesos por litro; en tanto, el diferencial de precios de bebidas azucaradas y aquellas bajas en azúcar, priorizará un mejor precio en éstas últimas.

“Sí va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes, va a haber por primera vez un impuesto también a los edulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar.

“Los productos con azúcar en la propuesta que someteremos a consideración del Poder Legislativo se mantienen en 3.08 pesos por litro y aquellos productos endulzados con endulzantes no calóricos se incrementan de cero a 1.5 pesos por litro, pero sí, manteniendo un diferencial de precio”, detalló Clark.

Clark agregó que se acordó con la industria refresquera acelerar la reformulación de productos para que aquellos azucarados tengan menor cantidad de azúcar y que los productos con endulzados light o sin calorías cuesten menos.

“Así promoveremos que la gente tome una mejor decisión hacia sus productos y una serie muy ambiciosa de compromisos en términos de publicidad”, destacó Clark.

En la presentación del acuerdo participaron el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; y el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano; así como el Secretario de Salud, David Kershenobich; y el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma.

Por la industria refresquera, además de los personajes citados, participó en la reunión Catherine Reuben, directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA; Roberto Campa, de FEMSA; y Guillermo Garza, de Arca Continental.