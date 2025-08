‘Estoy en shock’: Israel Vallarta Cisneros sale del Altiplano tras más de 19 años en prisión sin sentencia

TE PUEDE INTERESAR: ‘ No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola’: Sheinbaum sobre absolución de Vallarta

‘ESTOY EN SHOCK’: ISRAEL VALLARTA EMITE SUS PRIMERAS DECLARACIONES

A su salida del penal del Altiplano, Vallarta Cisneros ofreció breves declaraciones a medios de comunicación y personas que lo esperaban. Visiblemente emocionado y con la voz afectada, afirmó estar sorprendido por la decisión judicial que lo dejó en libertad.

“Gracias a todos ustedes por todos estos años de apoyo, a todos y cada uno les quisiera contestar, no puedo hablar muy fuerte porque tengo problemas de garganta. Yo tengo que decir ahorita, les digo gracias, estoy todavía en shock, no creía anoche que llegaran por mí a las 9 de la noche a avisarme que absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido”, expresó Vallarta.

Asimismo, aseguró que durante todos estos años confió en que la verdad saldría a la luz, y enfatizó que su búsqueda de justicia no termina con su liberación. En sus palabras, también se pronunció por aquellas personas que, según él, fueron víctimas de irregularidades en el mismo caso.

“Yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano. Años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica. Aquí me lo guardaron muchos años porque a muchos poderes no les interesaba mi libertad. Muchas cosas, con el paso de los días, se van a enterar muchos de ustedes”, dijo.