EU está obligado a informar sobre situación de Ovidio Guzmán: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo mencionó que preguntó del tema en la reunión con el Gabinete de Seguridad y la respuesta fue que no hay más información que la que ha salido en reportes periodísticos.

RETIRO DE VISA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no tuvo ninguna notificación del gobierno de Estados Unidos sobre el retiro de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo, Carlos Torres.

“Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar”, mencionó.

“Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados”, respondió al ser cuestionada sobre si había alguna investigación contra la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo mencionó que “es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido”, luego de que le preguntaron si tenía conocimiento de que a algún otro gobernador le hayan retirado el permiso.

“Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación, vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar e informar al gobierno de México. Entonces, vamos a esperar”, insistió la presidenta.