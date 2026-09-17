EU instala nuevas boyas flotantes en el río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila

Desde hace semanas se observó maquinaria en el río Bravo, a la altura del Puente Internacional I. Conforme transcurrieron los días, trabajadores comenzaron a instalar boyas cilíndricas, inclusive estas ya pasan por debajo de los dos puentes internacionales entre Eagle Pass y Piedras Negras.

A pesar de una disminución en el flujo de migrantes por la frontera, el gobierno federal de Estados Unidos y las autoridades de Texas instalaron nuevas boyas flotantes en el río Bravo, a la altura de los puentes internacionales que unen Piedras Negras , Coahuila, con Eagle Pass, Texas.

El mayor Miguel Ángel Rodríguez, encargado del albergue para migrantes del Ejército de Salvación en Piedras Negras, consideró que se trata de un mensaje que el gobierno estadounidense quiere dar a la población migrante, a pesar de la caída en los flujos de personas que buscan cruzar la frontera.

”Es para decirles, no puedes pasar por tierra, no puedes pasar sin permiso, no puedes pasar por aire; tampoco por el río”, comentó el encargado del refugio.

A falta de dos meses para que termine el año fiscal en Estados Unidos (octubre-septiembre), se tiene registro de 115 mil 762 “encuentros” de las autoridades con migrantes en condición ilegal en la frontera, una cantidad mucho menor comparada con los más de un millón 500 mil encuentros que se registraron durante 2024, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) consultadas por EL UNIVERSAL.

El mayor del Ejército de Salvación recordó que, en su momento, la instalación de boyas no fue un obstáculo para cientos de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos por el río, en busca de una solicitud de asilo; sin embargo, desde los cambios en la política migratoria, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la presencia de migrantes en la zona está en niveles mínimos.

Rodríguez detalló que a lo mucho durante una semana llega a tener la presencia de entre siete y 11 migrantes, cuando en otros tiempos sobrepasaba los 100.

Además, señaló que las personas que llegan ya no buscan cruzar ilegalmente, sino que quieren asentarse en la frontera y buscar trabajo.

Aseguró que muchos otros refugios que se ofrecían por parte de algunas iglesias optaron por cerrar.

Amerika García Grewal, activista y codirectora de la Frontera Federation en Eagle Pass, Texas, dijo a este diario que el mensaje que las administraciones federal y de Texas envían, al gastar 987 millones de dólares en el condado de Maverick en “obstáculos ineficaces”, es que les interesa más el capitalismo de sus socios que velar por los ciudadanos y residentes estadounidenses a lo largo del río Grande, como se le conoce en Estados Unidos al río Bravo.

“Invertir esa suma en transporte, educación y atención médica transformaría la región; en cambio, malgastan el dinero de nuestros impuestos para recompensar a sus donantes políticos, dejando tras de sí destrucción y desperdicio en nuestras comunidades fronterizas”, criticó la activista.

Además, reiteró que las boyas no protegen a nadie y ponen en peligro a todos.

“Es un desperdicio ridículo de dinero”, insistió. La instalación de esta barrera acuática comenzó en julio de 2023 como parte del operativo Lone Star (Estrella Solitaria), que ha significado la militarización de la frontera y la creación de diferentes muros en la orilla del río Bravo, como la colocación de contenedores metálicos, mallas ciclónicas y las boyas.

La instalación del muro acuático comenzó en la parte de río arriba y no era del todo visible para los habitantes fronterizos.

Sin embargo, esta nueva línea está justo frente al Paseo del Río, una zona recreativa del lado de Piedras Negras.

En diciembre de 2025, la CBP informó que planeaba la construcción de 108 millas (174 kilómetros) de barrera fronteriza y 153 millas (246 kilómetros) de sistema de barreras marítimas en los condados de Webb y Zapata.

Hasta el momento, la barrera acuática que se extiende por debajo de los puentes internacionales río abajo abarca más de 3 kilómetros y el propósito es conectar con la barrera río arriba.

LOS RIESGOS

Un informe del Centro Internacional de Estudios del Río Grande y del doctor Mark R. Tompkins concluyó que el muro fronterizo y las boyas acuáticas representaban una amenaza para la vida y la propiedad.

También se refería que existe el riesgo de incrementar la intensidad de inundaciones, lo que pondrá en peligro la infraestructura de puentes.

Apenas en julio pasado, la creciente del río Bravo provocó que se desprendieran más de 100 boyas, lo que derivó en el cierre de los puentes internacionales ante el peligro de que alguna de ellas, que pesan cerca de una tonelada, se impactara en la estructura de alguno de los puentes.

Frontera Federation, la organización binacional no gubernamental que codirige Amerika Garcia Grewal, había advertido que las boyas se habían instalado sin revisión ambiental, por lo que no había garantía de que resistieran una inundación grave.

”Estas boyas son una violación de los derechos humanos en el agua y un peligro público en tierra”, expuso en ese momento Amerika García Grewal.

El biólogo Carlos Flores Diego, director de Protección Civil del municipio de Acuña, mencionó que, aunque no se ha medido, toda obra en el río conlleva una afectación al medio ambiente.

Comentó que otras barreras que se han instalado, como alambre de púas, vallas o contenedores metálicos, evitan el desplazamiento de especies como venados.

”Siempre ha existido el movimiento de las especies. Los límites de los países son nuestros, no de las especies. Ellos no lo distinguen. Esas barreras llegan a detener el flujo de algunas especies”, comentó.

El biólogo añadió que se tiene que revisar la forma en cómo están sujetas para evaluar las afectaciones ambientales.