Evacuan a 85 personas por conato de incendio en oficinas del SAT en Nuevo León

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    Evacuan a 85 personas por conato de incendio en oficinas del SAT en Nuevo León
    Un conato de incendio en las oficinas del SAT en Monterrey provocó la evacuación del inmueble y se reportó una persona que quedó atrapada en un elevador en Nuevo León. ARCHIVO VANGUARDIA

Los hechos fueron reportados en el inmueble que se ubica en pleno centro de Monterrey

MONTERREY, NL.- Un conato de incendio en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Monterrey provocó la evacuación del inmueble y se reportó una persona que quedó atrapada en un elevador en Nuevo León.

Protección Civil del estado atendió el percance e informó que desalojó a unas 85 personas mientras que una fue liberada del elevador en donde se había quedado atrapada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confirma-tfja-a-nuevo-leon-megadeuda-fiscal-BK23384005

Los sucesos fueron reportados la mañana de este jueves en el inmueble que se ubica en Padre Mier y Pino Suárez en pleno centro de Monterrey.

La dependencia estatal estableció que se trató de un conato por un corto circuito en el piso 3 por lo que se procedió a evacuar las instalaciones que a diario están llenas de ciudadanos que acuden a hacer trámites ante la dependencia.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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