Evacuan a 85 personas por conato de incendio en oficinas del SAT en Nuevo León
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Los hechos fueron reportados en el inmueble que se ubica en pleno centro de Monterrey
MONTERREY, NL.- Un conato de incendio en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Monterrey provocó la evacuación del inmueble y se reportó una persona que quedó atrapada en un elevador en Nuevo León.
Protección Civil del estado atendió el percance e informó que desalojó a unas 85 personas mientras que una fue liberada del elevador en donde se había quedado atrapada.
Los sucesos fueron reportados la mañana de este jueves en el inmueble que se ubica en Padre Mier y Pino Suárez en pleno centro de Monterrey.
La dependencia estatal estableció que se trató de un conato por un corto circuito en el piso 3 por lo que se procedió a evacuar las instalaciones que a diario están llenas de ciudadanos que acuden a hacer trámites ante la dependencia.