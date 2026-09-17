Evacuan a 85 personas por conato de incendio en oficinas del SAT en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un conato de incendio en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Monterrey provocó la evacuación del inmueble y se reportó una persona que quedó atrapada en un elevador en Nuevo León.

Protección Civil del estado atendió el percance e informó que desalojó a unas 85 personas mientras que una fue liberada del elevador en donde se había quedado atrapada.