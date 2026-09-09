Confirma TFJA a Nuevo León megadeuda fiscal

Por unanimidad, la Sala Superior del TFJA resolvió que la resolución del SAT fue legal, luego que, el pasado 30 de junio, había rechazado un proyecto del Magistrado Julián Olivas que anulaba el crédito fiscal de manera lista y llana.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó hoy un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos contra el Gobierno de Nuevo León, fincado por el SAT por no entregar al Gobierno federal retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR).

La sentencia del TFJA no es definitiva, pues el Gobierno estatal podrá impugnarla mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, y puede intentar llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia.

En la sesión del 30 de junio, cinco de los 11 magistrados de la Sala Superior se habían pronunciado por un fallo en favor de Nuevo León, dos de ellos por la nulidad lisa y llana del crédito fiscal, y tres por una sentencia para efectos de que el SAT repusiera el procedimiento en el que fincó la deuda.

Pero en la sesión de hoy, Olivas presentó un proyecto avalando el crédito fiscal y nadie hizo uso de la palabra, salvo el Presidente del TFJA, José Ramón Amieva, quien habló sobre la importancia de que las sentencias del tribunal cumplan con los principios de exhaustividad y congruencia.

“En este asunto era importante que las consideraciones el proyecto permitieran advertir con claridad las razones jurídicas por las que los argumentos de la parte actora no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, y consecuentemente, por qué es procedente reconocer su validez”, dijo Amieva.

El 30 de junio, previo a la sesión del TFJA, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que esperaba que la resolución del tribunal se diera conforme a la ley, al ser cuestionada sobre el cabildeo del gobierno estatal ante los Magistrados y Magistradas.

En su proyecto original, Olivas proponía anular el crédito porque el SAT emitió el acta final del procedimiento de fiscalización cuando todavía estaba pendiente un amparo promovido por Nuevo León para cuestionarlo.

El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación indica que los plazos para las visitas o revisiones del SAT se suspenderán cuando el contribuyente promueva algún medio de defensa.

Pero en esa sesión, los magistrados Amieva, Luz María Anaya y Rafael Anzures, consideraron que no había obstáculo para que el SAT siguiera adelante con el procedimiento, pues el juez que llevaba el amparo negó a Nuevo León la suspensión de los actos, y eventualmente, el propio gobierno estatal desistió de dicho amparo.

La sentencia aprobada hoy implica que Olivas descartó este argumento de Nuevo León, y también todos los demás que presentó para impugnar la deuda.

Apenas el 26 de agosto, el TFJA confirmó al Gobierno de San Luis Potosí un crédito fiscal similar de mil 615 millones de pesos, también por no entregar retenciones de ISR a empleados estatales.