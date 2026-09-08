Evacúan a 145 alumnos de primaria tras corto circuito en Palaú , municipio de Múzquiz

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Evacúan a 145 alumnos de primaria tras corto circuito en Palaú , municipio de Múzquiz
    Elementos de Bomberos acudieron a la Primaria Cuauhtémoc de Palaú tras reportarse un corto circuito que obligó a evacuar a 145 alumnos. ARCHIVO

El incidente ocurrió en el sector Tiro 4; Bomberos acudieron para revisar las instalaciones y descartar riesgos para estudiantes y docentes

MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 145 alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada sobre la calle Zacatecas, en el sector conocido como Tiro 4 de la Villa de Palaú, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, fueron evacuados la mañana de este martes luego de registrarse un corto circuito en las instalaciones del plantel.

El incidente fue reportado por el director de la institución educativa, profesor Valentín Guzmán, quien solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para revisar las condiciones del inmueble y descartar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a estudiantes y personal docente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-supera-la-media-nacional-en-suicidios-llaman-a-romper-el-silencio-y-pedir-ayuda-EH23357425

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos del departamento de Bomberos acudieron a la escuela para atender el reporte y realizar una inspección en las instalaciones. La movilización tuvo como objetivo identificar el origen de la falla eléctrica y verificar que no existiera riesgo de incendio o algún otro peligro derivado del desperfecto.

Como medida preventiva, los 145 estudiantes fueron desalojados del edificio mientras se desarrollaban las labores de revisión. La evacuación permitió mantener a los menores fuera de la zona donde se presentó la contingencia y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incidente. Tampoco se ha informado públicamente de daños mayores en la infraestructura del plantel.

El corto circuito vuelve a colocar bajo atención la importancia de mantener en condiciones adecuadas las instalaciones eléctricas de los centros escolares, particularmente aquellos inmuebles donde diariamente se concentra una importante cantidad de estudiantes y trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/confirma-coahuila-condiciones-de-seguridad-para-festejos-del-grito-de-independencia-GH23354727

Será la revisión correspondiente la que determine con precisión el origen de la falla y, en su caso, las acciones necesarias para garantizar que las instalaciones sean seguras antes de que los alumnos regresen a las áreas afectadas.

El incidente generó la movilización preventiva de Bomberos en la Villa de Palaú, mientras autoridades escolares permanecieron atentas al resultado de la inspección.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Prevención
Escuelas

Localizaciones


Múzquiz

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otros que están desaparecidos

Otros que están desaparecidos
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La vialidad donde falleció Isaí carece actualmente de alumbrado público; fue pavimentada recientemente.

Sus planes de boda quedaron truncados; choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila
El coahuilense Sebastián García realizó este martes su primer entrenamiento en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo.

Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo
La expansión de la alianza ocurre, además, mientras disminuye la confianza de los australianos en Estados Unidos.

EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia
Manifestantes sostienen una pancarta frente al Ministerio de Economía para exigir medidas gubernamentales ante la crisis de endeudamiento de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026.

Jóvenes endeudados y sin trabajo se organizan ante plan económico de Milei en Argentina