Evacúan a 145 alumnos de primaria tras corto circuito en Palaú , municipio de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 145 alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada sobre la calle Zacatecas, en el sector conocido como Tiro 4 de la Villa de Palaú, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, fueron evacuados la mañana de este martes luego de registrarse un corto circuito en las instalaciones del plantel. El incidente fue reportado por el director de la institución educativa, profesor Valentín Guzmán, quien solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para revisar las condiciones del inmueble y descartar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a estudiantes y personal docente.

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos del departamento de Bomberos acudieron a la escuela para atender el reporte y realizar una inspección en las instalaciones. La movilización tuvo como objetivo identificar el origen de la falla eléctrica y verificar que no existiera riesgo de incendio o algún otro peligro derivado del desperfecto. Como medida preventiva, los 145 estudiantes fueron desalojados del edificio mientras se desarrollaban las labores de revisión. La evacuación permitió mantener a los menores fuera de la zona donde se presentó la contingencia y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incidente. Tampoco se ha informado públicamente de daños mayores en la infraestructura del plantel. El corto circuito vuelve a colocar bajo atención la importancia de mantener en condiciones adecuadas las instalaciones eléctricas de los centros escolares, particularmente aquellos inmuebles donde diariamente se concentra una importante cantidad de estudiantes y trabajadores.

Será la revisión correspondiente la que determine con precisión el origen de la falla y, en su caso, las acciones necesarias para garantizar que las instalaciones sean seguras antes de que los alumnos regresen a las áreas afectadas. El incidente generó la movilización preventiva de Bomberos en la Villa de Palaú, mientras autoridades escolares permanecieron atentas al resultado de la inspección.

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