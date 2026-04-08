Exabogado de mujer acusada por el caso ‘Tía Paty’ demanda a familia de su excliente

Monterrey, Nuevo León.- De ser la defensa legal de Astrid “N”, acusada por el caso “Tía Paty”, ahora el abogado José Ulises Treviño García presentó una denuncia contra la familia de su ex cliente por los delitos de fraude cometido en el pago de sus honorarios, así como amenazas, entre otros delitos. “En este momento tenemos las circunstancias de una deuda que dejaron en la oficina por incumplimiento del contrato y, aparte, tiene un problema con un fraude relacionado con el primer pago que dieron y que resulta que el vehículo que entregaron en dación en pago no estaba cubierto en su totalidad”, dijo el litigante. Además, mencionó que luego que su despacho declinó la defensa, comenzaron con una serie de amenazas exigiendo que se les regresara el vehículo que dieron como primer pago por la defensa.

ASTRID ‘N’ SE ENCUENTRA VINCULADA A PROCESO POR EXTORSIÓN; ADMINISTRABA LA PÁGINA ‘TÍA PATY’ Actualmente, Astrid “N” se encuentra internada en el penal femenil estatal vinculada por el delito de extorsión, ya que se le señala como administradora de la página “Tía Paty”, que se dedicaba a publicar información para desacreditar a negocios y personas y a cambio de retirarla, exigía un pago económico. EXABOGADO DE ASTRID ‘N’ DENUNCIA AMENAZAS Treviño García expuso que las amenazas de la familia de Astrid “N” son en su contra y de personal del despacho. “A mis compañeros de la oficina, a uno de ellos, también le mandaron mensajes por WhatsApp”, especificó. Además, señaló que a él hasta le refirieron que tenía una hija como planteando que podrían hacerle daño.

EXABOGADO DE ASTRID ‘N’ PRESENTA DENUNCIA EN CONTRA DE LA DETENIDA Mencionó que ante la situación ya procedió legalmente y presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. “De hecho, ya está lista la denuncia, está en manos de la autoridad y la autoridad va a ser quien realizará las investigaciones y actuaciones pertinentes”, expuso.

Agregó que la denuncia contempla extorsión en grado de tentativa, amenazas, usurpación de funciones, porque cuando se presentó con él, el padre de Astrid se hizo pasar como abogado, así como abuso de confianza, fraude y lo que resulte. Precisó que la denuncia va contra el padre de Astrid, su mamá y una hermana, que fueron quienes requirieron sus servicios como defensa legal y quienes están detrás de las amenazas.

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