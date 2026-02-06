Exalcalde de Progreso de Obregón obtiene libertad tras procedimiento abreviado y pago de 4.6 millones de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 6 febrero 2026
    Exalcalde de Progreso de Obregón obtiene libertad tras procedimiento abreviado y pago de 4.6 millones de pesos
    Armando Mera Olguín, exalcalde de Progreso de Obregón, obtuvo su libertad tras un procedimiento abreviado y una sentencia con reparación del daño. Facebook | Armando Mera Olguín

Armando Mera Olguín dejó la prisión tras aceptar su responsabilidad por uso ilícito de atribuciones y pagar más de 4.6 millones de pesos

Armando Mera Olguín, exalcalde de Progreso de Obregón, Hidalgo, recuperó su libertad luego de permanecer un año y diez meses en prisión, tras someterse a un procedimiento abreviado dentro del proceso penal que enfrentaba por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.

Como parte de la sentencia, fue condenado al pago de más de 4.6 millones de pesos por concepto de reparación del daño a favor de la administración pública.

De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso, el exedil aceptó su responsabilidad mediante la terminación anticipada del proceso penal, lo que derivó en una reducción de la condena originalmente prevista. Aunque la sentencia fue condenatoria, la pena de prisión quedó establecida en cuatro años, lo que permite su sustitución por medidas alternas, como trabajos en beneficio de la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio

PODER JUDICIAL RESUELVE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

El 5 de febrero, el Poder Judicial resolvió el procedimiento abreviado mediante el cual Armando Mera Olguín fue condenado, además de la pena conmutada de prisión, al pago de una reparación del daño por un monto de 4 millones 670 mil 369.58 pesos.

Las autoridades judiciales indicaron que será el propio Poder Judicial el que determine las jornadas o acciones específicas que el sentenciado deberá realizar como parte de las medidas en beneficio de la comunidad.

DETIENEN EN 2024 A ARMANDO MERA OLGUÍN

Armando Mera Olguín fue detenido la madrugada del 23 de abril de 2024 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), cuando se desempeñaba como presidente municipal con licencia de Progreso de Obregón y era candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT). La detención se realizó en su domicilio, ubicado en el municipio de Progreso de Obregón, el cual fue cateado por elementos de la Policía Ministerial.

La orden de aprehensión fue girada por un juez de control de Pachuca, a solicitud del Ministerio Público. Tras su captura, el exalcalde fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, informó en su momento el encargado del despacho de la PGJH, Francisco Fernández Hasbun.

El 28 de abril de 2024, Mera Olguín fue vinculado a proceso, según reportó el diario La Jornada. En ese momento, las autoridades judiciales determinaron que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra.

ASEH PRESENTA DENUNCIA POR USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES AGRAVADO CONTRA MERA OLGUÍN

La denuncia por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, por un monto cercano a los cinco millones de pesos, fue presentada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). La querella se sustentó en el análisis de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en la que el órgano fiscalizador señaló presuntas irregularidades en la administración, custodia, manejo y aplicación de recursos públicos durante la gestión municipal de Mera Olguín.

El titular interino de la PGJH indicó en su momento que el exalcalde era investigado por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones agravado, aunque no precisó públicamente el monto exacto de los recursos que habrían sido desviados.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a mujer por extorsión al alcalde y operación de célula criminal, en Piedras Negras

SEÑALAMIENTOS DURANTE SU RECLUSIÓN

Armando Mera Olguín militaba en el Partido del Trabajo, cuya dirigencia estatal se encuentra a cargo de Gerardo y Óscar Damián Sosa Castelán, identificados como líderes del denominado Grupo Universidad, también conocido como “La Sosa Nostra”, organización señalada por su influencia histórica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde finales de la década de 1970.

Durante el tiempo que permaneció recluido en el Cereso de Pachuca, el exalcalde denunció públicamente presuntos tratos inhumanos y degradantes durante su reclusión. Asimismo, acusó al gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca Salazar de influir en el Poder Judicial para mantenerlo privado de la libertad, tras haber denunciado lo que calificó como un “cártel de la obra pública” presuntamente operado por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del cual también fue fundador.

Con la resolución del procedimiento abreviado y el cumplimiento de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, Armando Mera Olguín continuará su proceso en libertad bajo las medidas determinadas por el Poder Judicial del estado de Hidalgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
sentencias

Localizaciones


Hidalgo

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Pinzas al narcoestado mexicano de la 4T
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano tras una investigación federal por presunta extorsión y secuestro

FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Conocido como ‘El Carnicero de Lyon’, Klaus Barbie fue el responsable de miles de ejecuciones y deportaciones durante la Segunda Guerra Mundial.

‘El Carnicero de Lyon’, la historia del jefe nazi que asesinó a casi 4 mil 500 judíos y nunca se arrepintió
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
Donovan Carrillo encabezará la actividad mexicana en Milano-Cortina 2026, junto a Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, en la participación tricolor dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026