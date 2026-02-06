Exalcalde de Progreso de Obregón obtiene libertad tras procedimiento abreviado y pago de 4.6 millones de pesos

Armando Mera Olguín, exalcalde de Progreso de Obregón, Hidalgo, recuperó su libertad luego de permanecer un año y diez meses en prisión, tras someterse a un procedimiento abreviado dentro del proceso penal que enfrentaba por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado. Como parte de la sentencia, fue condenado al pago de más de 4.6 millones de pesos por concepto de reparación del daño a favor de la administración pública. De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso, el exedil aceptó su responsabilidad mediante la terminación anticipada del proceso penal, lo que derivó en una reducción de la condena originalmente prevista. Aunque la sentencia fue condenatoria, la pena de prisión quedó establecida en cuatro años, lo que permite su sustitución por medidas alternas, como trabajos en beneficio de la comunidad. TE PUEDE INTERESAR: Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio

PODER JUDICIAL RESUELVE PROCEDIMIENTO ABREVIADO El 5 de febrero, el Poder Judicial resolvió el procedimiento abreviado mediante el cual Armando Mera Olguín fue condenado, además de la pena conmutada de prisión, al pago de una reparación del daño por un monto de 4 millones 670 mil 369.58 pesos. Las autoridades judiciales indicaron que será el propio Poder Judicial el que determine las jornadas o acciones específicas que el sentenciado deberá realizar como parte de las medidas en beneficio de la comunidad. DETIENEN EN 2024 A ARMANDO MERA OLGUÍN Armando Mera Olguín fue detenido la madrugada del 23 de abril de 2024 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), cuando se desempeñaba como presidente municipal con licencia de Progreso de Obregón y era candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT). La detención se realizó en su domicilio, ubicado en el municipio de Progreso de Obregón, el cual fue cateado por elementos de la Policía Ministerial. La orden de aprehensión fue girada por un juez de control de Pachuca, a solicitud del Ministerio Público. Tras su captura, el exalcalde fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, informó en su momento el encargado del despacho de la PGJH, Francisco Fernández Hasbun. El 28 de abril de 2024, Mera Olguín fue vinculado a proceso, según reportó el diario La Jornada. En ese momento, las autoridades judiciales determinaron que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra. ASEH PRESENTA DENUNCIA POR USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES AGRAVADO CONTRA MERA OLGUÍN La denuncia por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, por un monto cercano a los cinco millones de pesos, fue presentada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). La querella se sustentó en el análisis de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en la que el órgano fiscalizador señaló presuntas irregularidades en la administración, custodia, manejo y aplicación de recursos públicos durante la gestión municipal de Mera Olguín. El titular interino de la PGJH indicó en su momento que el exalcalde era investigado por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones agravado, aunque no precisó públicamente el monto exacto de los recursos que habrían sido desviados.