Exalcalde de Progreso de Obregón obtiene libertad tras procedimiento abreviado y pago de 4.6 millones de pesos
Armando Mera Olguín dejó la prisión tras aceptar su responsabilidad por uso ilícito de atribuciones y pagar más de 4.6 millones de pesos
Armando Mera Olguín, exalcalde de Progreso de Obregón, Hidalgo, recuperó su libertad luego de permanecer un año y diez meses en prisión, tras someterse a un procedimiento abreviado dentro del proceso penal que enfrentaba por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
Como parte de la sentencia, fue condenado al pago de más de 4.6 millones de pesos por concepto de reparación del daño a favor de la administración pública.
De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso, el exedil aceptó su responsabilidad mediante la terminación anticipada del proceso penal, lo que derivó en una reducción de la condena originalmente prevista. Aunque la sentencia fue condenatoria, la pena de prisión quedó establecida en cuatro años, lo que permite su sustitución por medidas alternas, como trabajos en beneficio de la comunidad.
PODER JUDICIAL RESUELVE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El 5 de febrero, el Poder Judicial resolvió el procedimiento abreviado mediante el cual Armando Mera Olguín fue condenado, además de la pena conmutada de prisión, al pago de una reparación del daño por un monto de 4 millones 670 mil 369.58 pesos.
Las autoridades judiciales indicaron que será el propio Poder Judicial el que determine las jornadas o acciones específicas que el sentenciado deberá realizar como parte de las medidas en beneficio de la comunidad.
DETIENEN EN 2024 A ARMANDO MERA OLGUÍN
Armando Mera Olguín fue detenido la madrugada del 23 de abril de 2024 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), cuando se desempeñaba como presidente municipal con licencia de Progreso de Obregón y era candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT). La detención se realizó en su domicilio, ubicado en el municipio de Progreso de Obregón, el cual fue cateado por elementos de la Policía Ministerial.
La orden de aprehensión fue girada por un juez de control de Pachuca, a solicitud del Ministerio Público. Tras su captura, el exalcalde fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, informó en su momento el encargado del despacho de la PGJH, Francisco Fernández Hasbun.
El 28 de abril de 2024, Mera Olguín fue vinculado a proceso, según reportó el diario La Jornada. En ese momento, las autoridades judiciales determinaron que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra.
ASEH PRESENTA DENUNCIA POR USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES AGRAVADO CONTRA MERA OLGUÍN
La denuncia por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, por un monto cercano a los cinco millones de pesos, fue presentada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). La querella se sustentó en el análisis de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en la que el órgano fiscalizador señaló presuntas irregularidades en la administración, custodia, manejo y aplicación de recursos públicos durante la gestión municipal de Mera Olguín.
El titular interino de la PGJH indicó en su momento que el exalcalde era investigado por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones agravado, aunque no precisó públicamente el monto exacto de los recursos que habrían sido desviados.
SEÑALAMIENTOS DURANTE SU RECLUSIÓN
Armando Mera Olguín militaba en el Partido del Trabajo, cuya dirigencia estatal se encuentra a cargo de Gerardo y Óscar Damián Sosa Castelán, identificados como líderes del denominado Grupo Universidad, también conocido como “La Sosa Nostra”, organización señalada por su influencia histórica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde finales de la década de 1970.
Durante el tiempo que permaneció recluido en el Cereso de Pachuca, el exalcalde denunció públicamente presuntos tratos inhumanos y degradantes durante su reclusión. Asimismo, acusó al gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca Salazar de influir en el Poder Judicial para mantenerlo privado de la libertad, tras haber denunciado lo que calificó como un “cártel de la obra pública” presuntamente operado por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del cual también fue fundador.
Con la resolución del procedimiento abreviado y el cumplimiento de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, Armando Mera Olguín continuará su proceso en libertad bajo las medidas determinadas por el Poder Judicial del estado de Hidalgo.