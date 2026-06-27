Abren investigación contra exdirector de Pemex por agresión a su esposa

La institución informó que indaga los hechos registrados el 15 de marzo (según cámaras de seguridad) en un domicilio del Municipio Emiliano Zapata, Morelos, fecha en la que el implicado aún era funcionario federal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos abrió una carpeta de investigación por violencia de género tras la difusión de un video que exhibe la agresión física contra María Felicia Jiménez, esposa del ex director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Detalló que ya mantiene intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar medidas de protección a la víctima.

”La actual administración de Fiscalía Morelos reitera el compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y niños”, aseveró la FGE.

Jiménez, docente y doctora en Ingeniería Física Nuclear, explicó el viernes en entrevista con Grupo Reforma que decidió exhibir la grabación para visibilizar el desamparo que enfrentan las víctimas ante agresores con posiciones de poder, tras asegurar que sufre violencia doméstica desde 2022.