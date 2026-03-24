Exfiscal Jorge Winckler es vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias

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México
/ 24 marzo 2026
    Exfiscal Jorge Winckler es vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias
    Vinculan a proceso a Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz Vanguardia

El exfiscal ocupó su cargo durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, del 2016 al 2018

El 24 de marzo se reportó que el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue vinculado a proceso, tras ser arrestado por delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

El juez de control ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada. Por lo cual el exfiscal residirá en la cárcel de Pancho Viejo, en Coatepec.

El juez Roberto Santos Maldonado Morales determinó procedente la vinculación a proceso, al considerar que existen datos de prueba suficientes que establecen la presunta participación de Jorge “N” en los hechos que se le atribuyen en el proceso penal número 185/2026’ precisó el documento compartido por la FGE.

Al exfiscal, quien ostentó el cargo durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, se le acusó de ejercer su función sin hacer el obligatorio examen de control y confianza para ejercer el cargo, durante el 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019.

En el 2022, fue vinculado a proceso por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, en contra del exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

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Jorge Winckler estuvo prófugo un aproximado de 3 años, pero fue arrestado el 25 de julio del 2022, en Puerto Escondido, Oaxaca.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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