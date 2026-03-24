Exfiscal Jorge Winckler es vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias

El 24 de marzo se reportó que el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue vinculado a proceso, tras ser arrestado por delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

El juez de control ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada. Por lo cual el exfiscal residirá en la cárcel de Pancho Viejo, en Coatepec.

‘El juez Roberto Santos Maldonado Morales determinó procedente la vinculación a proceso, al considerar que existen datos de prueba suficientes que establecen la presunta participación de Jorge “N” en los hechos que se le atribuyen en el proceso penal número 185/2026’ precisó el documento compartido por la FGE.

Al exfiscal, quien ostentó el cargo durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, se le acusó de ejercer su función sin hacer el obligatorio examen de control y confianza para ejercer el cargo, durante el 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019.