Mexicanos en Europa: Orbelín Pineda lidera triunfo del AEK sobre el PAOK de Jorge Sánchez

El mexicano Orbelín Pineda firmó una actuación determinante este 19 de abril en la victoria de AEK Atenas por 3-0 sobre PAOK FC, en duelo correspondiente a la Superliga de Grecia. El mediocampista aportó un gol y una asistencia, en un partido donde también tuvo presencia el mexicano Jorge Sánchez, quien vio acción con el conjunto rival. El encuentro se disputó en la OPAP Arena, donde el equipo dirigido por Marko Nikolić logró imponer condiciones desde la primera mitad. El marcador se abrió con un autogol de Tomasz Kędziora, que dio tranquilidad al AEK en un duelo que por momentos tuvo roces entre los jugadores.

Ya en la segunda parte, Aboubakary Koita amplió la ventaja al minuto 73, en una jugada que encaminó el resultado. Sin embargo, el cierre del partido tuvo como protagonista a Pineda, quien terminó por definir el rumbo del encuentro.

El tercer gol nació de la presión alta del mexicano. Pineda recuperó el balón en zona rival, avanzó con decisión y, tras ingresar al área, resolvió con un disparo de pierna derecha que superó al arquero. La anotación no solo selló el triunfo, sino que reflejó su influencia en distintas facetas del juego. A lo largo del partido, el exjugador de Cruz Azul se mantuvo activo en la recuperación, en la generación de jugadas y en la conducción ofensiva. Además, participó en la construcción de una de las anotaciones previas, lo que confirmó su peso dentro del esquema del AEK. Del otro lado, Jorge Sánchez tuvo minutos en un encuentro complicado para el PAOK, que no logró responder tras verse en desventaja. El duelo representó un cruce directo entre futbolistas mexicanos en el futbol europeo, con Pineda marcando diferencia en el resultado final.

Con esta actuación, el mediocampista suma ya ocho contribuciones directas de gol en la temporada, entre anotaciones y asistencias, consolidándose como una pieza constante en el equipo griego. El momento que atraviesa también lo mantiene en la órbita de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su regularidad y participación en partidos clave lo colocan como una opción para el proceso que encabeza Javier Aguirre, en un ciclo donde el rendimiento en clubes será determinante para definir convocatorias.

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