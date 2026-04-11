Exhibe Dos Bocas fallas de operación en caso de incendio en la Refinería Olmeca

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México
/ 11 abril 2026
    Exhibe Dos Bocas fallas de operación en caso de incendio en la Refinería Olmeca
    La dirección de Pemex, a cargo de Víctor Rodríguez, guardó silencio sobre las causas del siniestro y se limitó a informar que se habían eliminado “todos los riesgos” REFORMA

El Gobierno federal deslizó la posibilidad de que la temperatura del coque almacenado en la refinería habría sido la causa del siniestro

Fallas de operación y vigilancia contribuyeron al incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, el cuarto incidente en menos de tres meses.

Especialistas en energía consideraron que una posible fuga de combustible, errores en el almacenamiento de coque --derivado sólido de la refinación de petróleo crudo-- y una falta de supervisión son algunas de las causas que derivaron en el incendio del pasado jueves.

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Ayer, el Gobierno federal deslizó la posibilidad de que la temperatura del coque almacenado en la refinería habría sido la causa del siniestro, lo que contrasta con el análisis de expertos.

”Todavía está por determinarse la causa, probablemente es la temperatura en la que sale el coque de la coquizadora”, dijo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirección de Pemex, a cargo de Víctor Rodríguez, guardó silencio sobre las causas del siniestro y se limitó a informar que se habían eliminado “todos los riesgos”.

“Se confirma que la refinería opera con normalidad y que no existen lesionados”, indicó en un comunicado.

Gonzalo Monroy, especialista en energía, estimó que la causa pudo ser una falla en la planta coquizadora, causada por una fuga de combustóleo o de líquidos que, por las altas temperaturas, alcanzaron el punto de ignición.

“No sabemos si fue una falla en la planta coquizadora, en la planta combinada o en alguna parte de los ductos de ambas plantas”, describió.

Destacó que, en caso de que hubiera coque almacenado cerca de esa zona, serÌa una grave violación a las medidas de seguridad, lo que refleja que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) no está inspeccionando la refinería.

Ramsés Pech, experto en energía, indicó que Dos Bocas ha tenido un exceso en la producción y almacenamiento de coque, generando fallas en las plantas de conversión.

En un año, la Refinería Olmeca duplicó su producción de coque de 12 mil a 29 mil barriles diarios, de acuerdo con cifras oficiales.

“El crudo (tipo maya) que se emplea en Dos Bocas es muy pesado, lo que provoca que las unidades de conversión estén limitadas y el sistema no pueda procesar el fondo del barril”, explicó el experto.

Julio César Rentería, experto en refinación, subrayó que debe haber una investigación externa sobre el incidente.

“Además, debe haber un análisis sobre la frecuencia de estos eventos”, remarcó Rentería.

Dos Bocas ha sufrido varios incidentes en lo que va del año: el 23 de enero registró un conato de incendio en la planta de procesamiento por una fuga de hidrocarburos; el 17 de marzo un incendio en la barda perimetral que provocó la muerte de cinco personas; y esta semana una fuga y la explosión del jueves.

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