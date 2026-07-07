Exhibe FGR megafraude en Aduanas; meten 144 millones de litros de huachicol fiscal

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    Exhibe FGR megafraude en Aduanas; meten 144 millones de litros de huachicol fiscal
    Tras el decomiso de ferrotanques en 2025, un juez ordenó detener a 13 implicados; entre los procesados hay funcionarios de la ANAM, mientras que los dos últimos jefes de la Aduana están prófugos. CUARTOOSCURO
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La FGR destapó que una red ligada a mandos militares de la Aduana de Matamoros traficó 144 millones de litros de combustible simulando importar cloruro

El millonario negocio del huachicol fiscal en México demostró no depender de un solo grupo criminal. La Fiscalía General de la República (FGR) detectó el mayor caso de contrabando de combustible de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025.

El hallazgo confirma que este delito continuó expandiéndose con total impunidad a través de las aduanas, al mismo tiempo que ya era perseguida la red de los hermanos Farías, los marinos originalmente vinculados a estas operaciones ilícitas.

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De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, una estructura delictiva altamente organizada logró cruzar de Estados Unidos a México más de 144 millones de litros de combustible en un lapso de solo 52 días. Esa cifra equivale a:

-Importar ilegalmente 2,7 millones de litros al día.

-Ingresar diariamente 61 pipas tipo “full” (con dos remolques).

-Llenar el tanque a 42 mil autos cada día.

La operación se concentró en la Aduana de Matamoros entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, utilizando un sofisticado esquema de falsificación documental. Para evadir los controles y el pago de impuestos, la red tramitó 291 pedimentos de importación fraudulentos. A través de ellos, hicieron pasar mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera, declarados todos como si transportaran “solución de cloruro de calcio”.

La FGR señala que los hidrocarburos tenían como destinatarios finales a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group —esta última recientemente ligada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. UU. al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, empleando los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR para el papeleo. Una vez librada la frontera, los hidrocarburos eran transportados en trenes hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.

La red criminal comenzó a desmoronarse el 21 de julio de 2025 tras una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ese mismo día, un cateo a la agencia aduanal permitió asegurar 17 ferrotanques; 15 de ellos ocultaban más de 1,6 millones de litros de diésel y dos contenían nafta ligera.

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A raíz de este golpe, un juez federal liberó 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios. A la fecha, siete personas han sido detenidas y procesadas, entre ellas Armando III Riestra Fernández (dueño de la agencia aduanal), verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México ( ANAM ), además de los socios de Jumandi Group. La captura más reciente ocurrió el pasado 12 de junio de 2026, con la deportación desde Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector aduanero.

La mayoría de los implicados enfrenta procesos en los penales federales del Altiplano y Morelos por delincuencia organizada y contrabando. No obstante, las autoridades siguen buscando a seis prófugos clave, incluidos los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, los dos últimos titulares de la Aduana de Matamoros, cuya gestión coincidió plenamente con el período en que el flujo masivo de combustible ilegal inundó las carreteras del país.

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