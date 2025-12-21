Crecen desapariciones 154% en CDMX

En 2025, los casos de infantes y adolescentes con edades de entre 10 y 19 años desaparecidos se disparó 154 por ciento.

Al corte del 30 de noviembre, la Capital registraban 776 ausencias, frente a los 306 casos que se mantienen activos del año pasado.

El incremento registrado entre niños y adolescentes contrasta con el que se reportó entre jóvenes de 20 y 24 años, en el que el alza fue de 58 por ciento, mientras que entre personas de 30 a 34 años el crecimiento fue de 63 por ciento.

“Sí hay que reconocer que hay una mejor captura de los casos de desaparición por parte de Fiscalía y Comisión de Búsqueda. Eso podría explicar una parte del incremento, pero no todo”, dijo a REFORMA Andrea Horcasitas, del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

Explicó que al menos dos delitos están relacionados con las desapariciones de jóvenes en la Ciudad.

“A pesar de que en Ciudad existe una burbuja que pareciera esconder el tema, sí tenemos identificados casos de reclutamiento forzado para realizar halconeo, narcomenudeo y cobro de piso.

“El otro delito tiene que ver con redes de trata de personas y explotación sexual que apunta principalmente a mujeres adolescentes y niñas que son enganchadas por redes sociales a través de falsas relaciones románticas”, comentó.

Rodrigo Peña, del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, coincidió en que podría estar relacionado al reclutamiento criminal.

Destacó que en la Ciudad existen dos modelos de crimen organizado: uno en los límites con otros estados y otro concentrado en la zona centro, con grupos como La Unión Tepito.

“En un estudio de 100 videos (de TikTok y Facebook) para ver cómo se reclutaban y analizar la sofisticación del mensaje de reclutamiento, observamos mucho interés de los usuarios, en su mayoría adolescentes, por ser reclutados.

“Ese reclutamiento ‘no forzado’ tiene que ver con violencia estructural”, comentó.

‘NO HA REGRESADO’

Benjamín Echeverría, un joven de 19 años de edad, desapareció el 13 de abril de 2023 en la Alcaldía Tlalpan.

Su madre, Araceli, afirmó que ha recibido mensajes anónimos en los que se le dice que su hijo se encuentra en la Carretera Xalatlaco-Ajusco, un punto donde las autoridades han localizado cinco cuerpos en los últimos años, según datos oficiales.

La noche en que Benjamín desapareció, había asistido a una fiesta en la Colonia San Miguel Ajusco, junto a una amiga del trabajo.

Araceli explicó que faltaban dos días para la quincena y no tenía dinero, le dijo que no saliera, pero a las 22:30 horas él y su amiga partieron a la fiesta. A las 12:00 de la noche le habló para decirle que había llegado a San Miguel Ajusco.

A las 5:40 de la mañana la amiga de Benjamín le habló a su familia para avisarles que estaba muy agresivo y no se quería subir al taxi.

La joven afirmó que la última vez que lo vio fue en la base de los camiones de la Ruta 39.

“Fuimos a las cámaras de C5 y fuimos a ver a la hora que ella dijo que según lo había dejado ahí. Sí hay una cámara, pero nunca se vio que ella pasara ni que lo dejara”, recordó.

Benjamín se encuentra en el rango de edad, de 15-19 años, con más reportes: mil 100 jóvenes han desaparecido desde 2020 en la Ciudad, más de la mitad (562) ocurrieron en 2025, con corte al 17 de diciembre.

