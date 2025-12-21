Tren al AIFA ya casi listo: iniciaron pruebas y abrirá en Semana Santa

CDMX.- La construcción del ramal del Tren Suburbano que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra un avance del 92 por ciento y entrará en operación durante el primer trimestre del año, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria encabezó el primer recorrido de prueba desde la estación Lechería hasta el AIFA, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Sheinbaum explicó que la obra civil ya se encuentra concluida, aunque permanecen pendientes la construcción de tres puentes peatonales, así como los trabajos de señalización automática y las pruebas técnicas del sistema.

“Nos quedan pendientes tres puentes peatonales que llegan a las estaciones... Nos queda todo el trabajo de señalización y pruebas”, precisó la presidenta durante el recorrido.

Indicó que a partir de este momento inició formalmente la etapa de pruebas operativas, con el objetivo de que el servicio esté listo para entrar en funcionamiento en el primer trimestre del año, y adelantó que durante Semana Santa el sistema de transporte ya podría ser utilizado por la población.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el retraso en la puesta en marcha del ramal se debió principalmente a demandas sociales de infraestructura en los municipios por donde cruza el tren, las cuales —dijo— ya fueron atendidas, incluyendo la reubicación de familias y obras complementarias en coordinación con el gobierno estatal.

El ramal del Tren Suburbano al AIFA parte de la estación Lechería y contempla las estaciones Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la Terminal AIFA.

De acuerdo con la SICT, el tiempo estimado de recorrido desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA será de 43 minutos, lo que fortalecerá la conectividad y movilidad metropolitana hacia el aeropuerto. Con información de El Universal