Tragedia en carretera de Zacatecas: vuelca camión con jornaleros

ZACATECAS, ZAC.- La mañana de este domingo se registró la volcadura de un camión de pasajeros que transportaba a jornaleros agrícolas sobre el tramo carretero Morelos–Calera, en Zacatecas, accidente que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y al menos 16 lesionadas.

De acuerdo con reportes de las corporaciones de rescate, poco antes de las 6:00 horas se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertando sobre un percance ocurrido en la carretera federal 45.

Según información de la Unidad de Protección Civil Municipal de Calera, el accidente se registró a la altura del kilómetro 16, con dirección al municipio de Fresnillo, donde fue localizado un camión de pasajeros tipo “banana” volcado y desprendido de la carrocería.

En el lugar se confirmó que cinco personas ya no contaban con signos vitales, mientras que al menos 16 más resultaron lesionadas, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de atención y rescate.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Zacatecas, donde reciben atención médica. En las labores participaron corporaciones de auxilio de los municipios de Morelos, Calera y la capital del estado, así como personal de la Cruz Roja y de la Guardia Nacional.

Se informó que los jornaleros provenían de comunidades wixárika del estado de Jalisco, y que entre las víctimas había personas de distintas edades, ya que de manera habitual las familias indígenas viajan en grupo para laborar en los campos agrícolas zacatecanos.