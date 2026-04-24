Exige embajador de EU cero corrupción, tras protestas por proyecto en Sinaloa

Durante una visita a Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que para que las inversiones extranjeras resulten fructíferas es necesario garantizar un entorno libre de corrupción.

El evento de la colocación de la primera piedra de una planta de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, que se llevaría a cabo en Topolobampo, tuvo que trasladarse a la sala de conferencias de un hotel en Los Mochis luego de que integrantes del pueblo mayo yoreme se manifestaron contra la obra, tras acusar que arrancaría sin consulta pública de por medio.