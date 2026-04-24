Exige embajador de EU cero corrupción, tras protestas por proyecto en Sinaloa

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México
/ 24 abril 2026
    Exige embajador de EU cero corrupción, tras protestas por proyecto en Sinaloa
    El evento fue trasladado a un hotel tras protestas de la comunidad mayo yoreme, quienes denunciaron la falta de una consulta pública previa. ARCHIVO

Embajador de EU exige certeza y cero corrupción para inversiones en México, tras protestas por proyecto de 3.3 mil mdd de Pacífico Mexinol en Sinaloa

Durante una visita a Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que para que las inversiones extranjeras resulten fructíferas es necesario garantizar un entorno libre de corrupción.

El evento de la colocación de la primera piedra de una planta de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, que se llevaría a cabo en Topolobampo, tuvo que trasladarse a la sala de conferencias de un hotel en Los Mochis luego de que integrantes del pueblo mayo yoreme se manifestaron contra la obra, tras acusar que arrancaría sin consulta pública de por medio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-apuesta-al-mantener-t-mec-con-eu-y-canada-no-una-relacion-bilateral-sheinbaum-MD20235854

El diplomático exigió certeza jurídica para las empresas. "Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos. La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, afirmó.

La planta representa una inversión de 3,3 millones de dólares y espera convertirse en “la instalación de metanol de emisiones ultra bajas más grande del mundo” .

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