México apuesta al mantener T-MEC con EU y Canadá, no una relación bilateral: Sheinbaum

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México
/ 24 abril 2026
    México apuesta al mantener T-MEC con EU y Canadá, no una relación bilateral: Sheinbaum
    El gobierno de México reafirma su apuesta por el T-MEC con Estados Unidos y Canadá como eje de la integración económica regional. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá su compromiso con el T-MEC, al considerarlo clave para la competitividad de América del Norte y descartar un giro hacia acuerdos bilaterales

El gobierno de México mantiene firme su postura: el T-MEC sigue siendo la base de su estrategia comercial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que no hay intención de sustituir el acuerdo trilateral por negociaciones bilaterales, pese a los debates recientes en torno a la relación con Estados Unidos.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que el tratado con Estados Unidos y Canadá ha sido una herramienta clave para fortalecer la integración económica de la región. En su visión, este modelo permite competir en mejores condiciones frente a otros bloques globales.

“A nosotros nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países”, afirmó, marcando una línea clara en la política económica mexicana. La declaración llega en un momento en que el futuro de los acuerdos comerciales vuelve a estar bajo análisis internacional.

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REVISIÓN DEL T-MEC Y POSICIÓN DE MÉXICO

El T-MEC, vigente desde 2020, contempla mecanismos de revisión periódica que obligan a los países miembros a evaluar su funcionamiento. En ese contexto, México ya participa en mesas de trabajo para garantizar que el acuerdo siga siendo favorable.

La Secretaría de Economía encabeza estas negociaciones, bajo la dirección de Marcelo Ebrard. La presidenta destacó su labor al frente de la dependencia: “Marcelo está haciendo un excelente trabajo... un trabajo incansable en muchas áreas”.

Ante cuestionamientos sobre posibles acuerdos directos entre México y Estados Unidos, Sheinbaum fue enfática en señalar que cualquier iniciativa en ese sentido dependería del gobierno estadounidense. México, por su parte, mantendrá su enfoque trilateral.

EL PESO DEL COMERCIO EN AMÉRICA DEL NORTE

El comercio internacional en América del Norte depende en gran medida del T-MEC, que ha permitido consolidar cadenas de suministro y atraer inversiones. Este esquema no solo impacta a grandes industrias, también influye en sectores estratégicos como el automotriz, energético y manufacturero.

Especialistas coinciden en que abandonar el modelo trilateral implicaría riesgos para la estabilidad económica de la región. La interdependencia entre los tres países ha crecido en las últimas décadas, reforzando la necesidad de mantener acuerdos comunes.

“La integración económica no solo es un tema comercial, también es una estrategia de competitividad global”, coinciden analistas del sector, al destacar la relevancia del tratado frente a economías emergentes y mercados asiáticos.

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DATOS CURIOSOS

• El T-MEC sustituyó al TLCAN en 2020 tras más de dos décadas de vigencia del acuerdo anterior

• México, Estados Unidos y Canadá concentran una de las mayores regiones comerciales del mundo

• El tratado incluye revisiones periódicas para evaluar su funcionamiento y posibles ajustes

• Sectores como el automotriz dependen en gran medida de la integración regional

• El acuerdo impulsa la creación de cadenas de suministro compartidas entre los tres países

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T-MEC

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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