Exige Sindicato a Metro hallar a ‘filtrador’; advierte protestas de 14 mil empleados ante REFORMA

El Sindicato del Metro no negó haber recibido centenarios, monedas conmemorativas y juguetes, los cuales representaron un gasto millonario para el erario, y exigió al director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, investigar y sancionar a quienes hayan “filtrado” dicha información.

Mediante un oficio recibido en la Oficialía de Partes de la Dirección General del STC el pasado 30 de junio, el gremio solicitó indagar formalmente el hecho: “Con profunda preocupación y para solicitar formalmente la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, objetiva y transparente respecto a la presunta filtración de información interna a medios de comunicación relacionada con prestaciones laborales legítimamente conquistadas” , se lee en el documento.

El martes, REFORMA publicó que, en 2022, el STC pagó 130 millones de pesos en la compra de centenarios y medallas para la dirigencia sindical. Además, la semana pasada se informó que el Metro gastó en 2025 más de 20 millones de pesos, presuntamente para la adquisición de juguetes.

Ante la difusión pública de los recursos recibidos, el gremio amagó con cerrar las instalaciones del diario REFORMA. Ayer, una comisión sindical del Metro acudió a las instalaciones del periódico para amenazar con un bloqueo que sumaría a 14 mil trabajadores, en represalia por la difusión de los gastos. Asimismo, cinco hombres que se identificaron como miembros del sindicato pegaron copias de un comunicado en la fachada del inmueble.