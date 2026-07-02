Exige Sindicato a Metro hallar a ‘filtrador’; advierte protestas de 14 mil empleados ante REFORMA

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    Exige Sindicato a Metro hallar a ‘filtrador’; advierte protestas de 14 mil empleados ante REFORMA
    Tras admitir implícitamente los millonarios gastos en centenarios y juguetes, el gremio demandó a la filtración de datos, mientras el CPJ condenó la amenaza de cercar el diario con miles de empleados. ARCHIVO

El Sindicato del Metro demandó indagar la filtración de sus “prestaciones”, mientras amenaza con movilizar a 14 mil empleados para cercar el diario

El Sindicato del Metro no negó haber recibido centenarios, monedas conmemorativas y juguetes, los cuales representaron un gasto millonario para el erario, y exigió al director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, investigar y sancionar a quienes hayan “filtrado” dicha información.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-sindicato-del-metro-con-cerrar-periodico-reforma-tras-destapes-BK21819338

Mediante un oficio recibido en la Oficialía de Partes de la Dirección General del STC el pasado 30 de junio, el gremio solicitó indagar formalmente el hecho: “Con profunda preocupación y para solicitar formalmente la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, objetiva y transparente respecto a la presunta filtración de información interna a medios de comunicación relacionada con prestaciones laborales legítimamente conquistadas”, se lee en el documento.

El martes, REFORMA publicó que, en 2022, el STC pagó 130 millones de pesos en la compra de centenarios y medallas para la dirigencia sindical. Además, la semana pasada se informó que el Metro gastó en 2025 más de 20 millones de pesos, presuntamente para la adquisición de juguetes.

Ante la difusión pública de los recursos recibidos, el gremio amagó con cerrar las instalaciones del diario REFORMA. Ayer, una comisión sindical del Metro acudió a las instalaciones del periódico para amenazar con un bloqueo que sumaría a 14 mil trabajadores, en represalia por la difusión de los gastos. Asimismo, cinco hombres que se identificaron como miembros del sindicato pegaron copias de un comunicado en la fachada del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gasta-metro-20-mdp-en-juguetes-para-sindicato-en-medio-de-goteras-e-incendios-LG21637873

Amenaza contra REFORMA, peligrosa señal: CPJ

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), advirtió que la amenaza del sindicato del Metro de bloquear y cerrar el periódico REFORMA constituye una señal equivocada y peligrosa.

“Mandan una señal muy equivocada, porque están amenazando con victimizar a todo el periódico y podrían generar circunstancias de riesgo para los empleados. Parece ser una especie de acción social no acordada y no muy bien organizada”, declaró Hootsen.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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