Exigen a Anticorrupción publicar declaraciones patrimoniales de Ojeda

Genoveva Huerta, diputada federal de Acción Nacional, dijo que tener reservada la declaración del exsecretario de Marina, quien —junto con sus sobrinos políticos, los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna— está en expedientes judiciales, abre la puerta a la impunidad.

Diputadas federales y locales del PAN exigieron a Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, desclasificar como reservadas y hacer públicas de manera urgente las declaraciones patrimoniales del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

“Y así quiere la presidenta Claudia Sheinbaum que Estados Unidos nos respete, así quiere Claudia Sheinbaum que no nos digan que somos un país que aplaude y protege a los delincuentes, ¿con qué cara va Sheinbaum a defender a México ante el presidente [Donald] Trump?”, cuestionó.

La diputada local albiazul Laura Álvarez Soto precisó que Ojeda Durán ha sido citado a declarar durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, pero, “por arte de magia no lo encuentran en su casa, el gobierno no sabe dónde está y no hay paradero de él, qué curioso, igual que nadie sabe dónde está [Rubén] Rocha Moya”.

Por eso, insistió, mantener bajo reserva la declaración patrimonial del exsecretario de Marina incumple con varias normas, entre ellas la Ley General de Transparencia y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por su parte, el secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, dijo que dar a conocer su paradero, bienes, inversiones y ahorros es parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), y ser un funcionario de alto nivel no exime al almirante en retiro de hacer públicos sus ingresos y patrimonio.

Blindaje Recientemente, EL UNIVERSAL dio a conocer que el exsecretario de Marina, el almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, cuenta con un “doble blindaje” que mantiene bajo hermetismo gubernamental tanto su fortuna y registros financieros como su ubicación.

De acuerdo con la información obtenida a través de la plataforma Declaranet, las declaraciones patrimoniales y de intereses del exmando naval permanecerán fuera de la consulta pública hasta el 1 de enero de 2030.

Esta restricción de cinco años deriva de un acuerdo aprobado de manera interna por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Marina (Semar).

La institución castrense justificó la clasificación de confidencialidad bajo el argumento de “seguridad nacional”.

Según la Semar, transparentar los bienes y cuentas bancarias del almirante en retiro podría poner en riesgo a exintegrantes de la corporación y a sus familias, ya que los datos presuntamente podrían ser explotados por miembros del crimen organizado.

La FGR notificó formalmente de manera reciente ante un juzgado federal que no ha sido posible localizar al exsecretario de Marina en su domicilio para citarlo a declarar.

El exfuncionario fue requerido como testigo por las autoridades federales en el marco de las indagatorias judiciales que enfrentan sus sobrinos políticos, los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, acusados de encabezar una millonaria red delictiva dedicada al huachicol fiscal en aduanas marítimas.