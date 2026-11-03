Exigen en Congreso de NL reactivar juicio político contra Samuel García

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    Exigen en Congreso de NL reactivar juicio político contra Samuel García
    El expediente permanece detenido en la etapa de desahogo de pruebas, mientras legisladores plantean llevar el caso también al ámbito penal. ARCHIVO
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Diputados del PRI y PAN en NL piden retomar el proceso contra el Gobernador tras los señalamientos de la ASF por presuntas triangulaciones de recursos públicos

Tras los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia despachos vinculados al gobernador Samuel García y su familia, diputados del Congreso de Nuevo León exigieron reactivar el juicio político en su contra.

Perla Villarreal, legisladora del PRI e integrante de la Comisión Anticorrupción, planteó retomar el proceso promovido originalmente por la dirigencia estatal de Morena.

Triangulan millones de NL al despacho de Samuel García con transferencias exprés

Precisó que el expediente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, por lo que podría votarse en comisiones; sin embargo, su discusión en el Pleno permanece suspendida.

“Hay que evaluar la posibilidad de reactivar el juicio político al Gobernador ahora que la ASF confirmó el modus operandi que ya habíamos señalado”, declaró.

Por su parte, el coordinador panista, Carlos de la Fuente, sostuvo que el caso debe trasladarse de inmediato al ámbito penal.

“Se comprueba lo que ya advertíamos: el Gobernador y su familia hacen negocios con dinero público”, señaló.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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