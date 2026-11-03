Exigen en Congreso de NL reactivar juicio político contra Samuel García

Perla Villarreal, legisladora del PRI e integrante de la Comisión Anticorrupción, planteó retomar el proceso promovido originalmente por la dirigencia estatal de Morena.

Tras los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia despachos vinculados al gobernador Samuel García y su familia, diputados del Congreso de Nuevo León exigieron reactivar el juicio político en su contra.

Precisó que el expediente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, por lo que podría votarse en comisiones; sin embargo, su discusión en el Pleno permanece suspendida.

“Hay que evaluar la posibilidad de reactivar el juicio político al Gobernador ahora que la ASF confirmó el modus operandi que ya habíamos señalado”, declaró.

Por su parte, el coordinador panista, Carlos de la Fuente, sostuvo que el caso debe trasladarse de inmediato al ámbito penal.

“Se comprueba lo que ya advertíamos: el Gobernador y su familia hacen negocios con dinero público”, señaló.