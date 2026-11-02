Triangulan millones de NL al despacho de Samuel García con transferencias exprés

Independientemente de quiénes funjan como intermediarios, el flujo millonario se concreta en cuestión de horas, lo que contrasta con el rezago y la lentitud que enfrenta la mayoría de los proveedores del estado para cobrar.

Las triangulaciones de recursos estatales hacia el despacho legal del gobernador de Nuevo León , Samuel García, comparten un común denominador: la rapidez de las transferencias.

El pasado 20 de mayo se dio a conocer que Suministro MYR, uno de los principales proveedores de alimentos del Gobierno estatal, completó una triangulación hacia Firma Jurídica y Fiscal —despacho del mandatario y de su padre— en apenas dos horas.

Esta celeridad en la operación no es un caso aislado. Forma parte de un esquema de presunto desvío confirmado el viernes por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández.

Aunque el organismo fiscalizador no reveló las razones sociales, los montos transferidos por tres de las firmas coinciden con los documentados por Grupo REFORMA, entre ellos, los 202.9 millones de pesos canalizados por Suministro MYR.

A partir de nuevos documentos bancarios, es posible constatar el patrón de transferencias exprés con otros contratistas.

Un caso es el de la empresa TXAT Latam, que consumó la triangulación en menos de 24 horas.

El 5 de octubre de 2023, la firma captó dos depósitos estatales por 20.6 millones de pesos; al día siguiente, transfirió 2 millones 63 mil 420 pesos a la consultora Ferro & Méndez, intermediaria que de forma inmediata reenvió la misma suma a Firma Jurídica y Fiscal.

Cinco días después, TXAT Latam ejecutó otra maniobra a través de cinco compañías presuntamente factureras. Conforme a registros bancarios, el 11 de octubre dispersó 5.8 millones de pesos entre Business Administration & Accounting, Compacta Solutions MX, Idealo Publicidad de Coahuila, Ingenia Solutions del Noreste y Mantenimiento y Limpieza en las Alturas.

Estas, a su vez, concentraron los fondos en Operadora de Licencias y Franquicias. Al día siguiente, esta integradora transfirió 2.9 millones de pesos a Ferro & Méndez, que en esa misma jornada los depositó en el despacho de la familia del gobernador.