Ken Salazar, de ser recibido como amigo con AMLO al repudio en la 4T

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    Ken Salazar, de ser recibido como amigo con AMLO al repudio en la 4T
    Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, pasó de entrar hasta dos veces por día a Palacio Nacional cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, a ser repudiado por el gobierno federal. EL UNIVERSAL

El diplomático de sombrero vaquero pasó de ser defendido por el entonces presidente López Obrador a ser señalado de encubrir a las agencias de la Unión Americana

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, pasó de entrar hasta dos veces por día, visitar más de 50 veces Palacio Nacional cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente e, incluso, acompañarlo en al menos un par de giras, a ser repudiado y tachado de mentiroso por el gobierno federal.

El diplomático de sombrero vaquero pasó de ser defendido por el entonces presidente López Obrador a ser señalado de encubrir a las agencias de la Unión Americana en el operativo en que se trasladó y detuvo a los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Aquel embajador que fue defendido por López Obrador al afirmar que conservadores reaccionarios en Washington querían tener un halcón de embajador en México, es hoy un personaje que prácticamente toda la Cuarta Transformación acusa de afectar a nuestro país.

Ken Salazar, quien hablaba un español fluido, destacó en la relación binacional como el embajador que visitó Palacio Nacional más de 50 veces.

EL UNIVERSAL reveló en 2023 que el diplomático ingresaba a Palacio Nacional como si fuera un funcionario más para reunirse con López Obrador y secretarios de Estado del más alto nivel.

”Entra a Palacio Nacional como ‘Juan por su casa’”, se escuchó decir más de una vez en los pasillos de Palacio Nacional en el sexenio obradorista.

Sin embargo, tras el secreto operativo para trasladar y detener a “El Mayo” y a uno de Los Chapitos, y otras polémicas, como la reforma judicial, hubo un punto de quiebre en la relación con Salazar.

A partir de ahí, en la recta final del sexenio lopezobradorista, a quien se llamó “el amigo de México”, dejó de entrar a Palacio Nacional.

Se acabaron las expresiones llenas de elogios y respaldo al exembajador.Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México, la relación con Salazar no cambió.

El 15 de octubre, ya como presidenta de México, Sheinbaum Pardo se reunió con el entonces embajador estadounidense junto con empresarios de ese país.

Pero no pasó de ser un tema diplomático. La desconfianza era un hecho.

Pero lo que ha terminado por tacharlo como mentiroso son las afirmaciones que hace en su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en el que asegura que López Obrador tiene miedo a lo que “El Mayo” pueda revelar a las autoridades estadounidenses.

Así, la historia del amigo y confidente de López Obrador que pasó de tener derecho de picaporte en Palacio Nacional, a ser repudiado y acusado de mentiroso.

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