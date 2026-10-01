¿Existe la ‘Ley Antimemes’? Luisa María Alcalde aclara qué sanciona el artículo 403 Bis

La reforma conocida como “ Ley Antimemes ” no busca prohibir el humor, las caricaturas ni la sátira política en internet. La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde , aclaró en la conferencia matutina que el objetivo real del nuevo artículo 403 Bis es combatir los fraudes digitales y la suplantación de identidad institucional.

El artículo 403 Bis sancionará a las personas que usen la identidad gráfica, los logotipos o los sitios web de las dependencias públicas para engañar a la ciudadanía. Esta medida busca frenar la creación de plataformas falsas de instituciones como el IMSS o Hacienda, las cuales se utilizan habitualmente para pagos ilegales o robar información personal.

Las autoridades precisaron que la propuesta no persigue ni castigará a la libertad de expresión. Formatos de contenido digital como los memes, las parodias y el humor quedan totalmente exentos de cualquier sanción, ya que no buscan hacerse pasar por una autoridad ni cometer un delito financiero o robo de identidad.

AVANCE DE LA INICIATIVA EN EL CONGRESO

El dictamen ya avanzó en el Senado de la República con 72 votos a favor y 34 en contra. Tras esta primera aprobación, el texto legal fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo, por lo que la norma aún no entra en vigor.

Durante las discusiones legislativas, sectores de la oposición expresaron inquietud sobre la redacción sobre la ley. Algunos legisladores señalaron que los términos actuales podrían ser ambiguos, lo que abre el debate sobre la necesidad de definir con mayor precisión las conductas sancionables para proteger el humor y la crítica en redes sociales.