La informalidad fiscal, genera brecha financiera en México
El nivel de informalidad fiscal en el país da como resultado que el crédito interno del sector privado represente un 33.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Muy por debajo de otros países en Latinoamérica.
Los altos niveles de informalidad fiscal (80 por ciento de las empresas) y laboral (54.5 por ciento de los trabajadores) en México se han convertido en obstáculos para una mayor penetración crediticia bancaria, revelan datos del Banco Mundial y de Bancomext.
Lo anterior ha provocado que México se ubique muy por debajo de otros países de la región de América Latina en esta materia. Actualmente, el crédito interno al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) alcanza el 33.3 por ciento.
Sin embargo, esta proporción es muy inferior a la que registran países como Chile, con un 109.5 por ciento; Brasil, con 71.6 por ciento; o Colombia, con 42.0 por ciento, de acuerdo con información institucional de Bancomext dada a conocer a finales de 2025 con base en datos del Banco Mundial(BM).
Muestra del nivel de informalidad fiscal que se vive en el país es que esta situación alcanza al 80 por ciento de las empresas, mientras que alrededor del 54.5 por ciento de los trabajadores no cuenta con registro en el sistema de seguridad social. La informalidad afecta sobre todo a las mipymes, que representan más del 99 por ciento del total de unidades económicas.