Exportaciones de Pemex cae 58% en barriles de crudo

Las exportaciones de petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) tocaron en enero su nivel más bajo desde que se tiene registro, de acuerdo con las estadísticas petroleras de la empresa.

En el primer mes de este año, Pemex exportó un promedio de 294 mil 453 barriles de petróleo crudo al día, lo que representó un desplome de 58.52 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Por estos envíos, la petrolera del Estado obtuvo 493.46 millones de dólares, lo que se tradujo en una caída anual de 54.79 por ciento. Esta cifra de ingresos solo es superior a los 393.10 millones de dólares obtenidos en febrero de 1999.

Factores del desplome

La caída se debió a una combinación de menor exportación y una baja en el precio de la mezcla mexicana, el cual se ubicó en 54.6 dólares por barril (cifra solo mayor a los 52.38 dólares de enero de 2021).

A esto se suma la estrategia de refinación nacional: en enero pasado se enviaron 1 millón 58 mil 488 barriles diarios a las seis refinerías del país para su procesamiento, un aumento del 18.77 por ciento respecto al año anterior. Según el reporte publicado este jueves, las refinerías de Dos Bocas y Tula concentraron poco más del 40 por ciento del crudo enviado para procesamiento.

Sin embargo, la producción de petrolíferos en la refinería de Dos Bocas se redujo 11.44 por ciento con respecto a diciembre, al elaborar 187 mil 639 barriles diarios de combustibles, principalmente gasolina.

Pero crece producción...

En contraste, las estadísticas de Pemex señalan que la producción de hidrocarburos líquidos y de crudo sin condensados tuvo una ligera recuperación:

-Hidrocarburos líquidos: 1 millón 655 mil barriles diarios (alza del 2.3% anual).

-Crudo sin condensados: 1 millón 372 mil barriles diarios (0.87% más que en enero del año pasado).

Con esto, Pemex liga su segundo mes con incrementos en la producción de crudo sin condensados, aunque el crecimiento fue muy ligero, de apenas 0.05 por ciento.