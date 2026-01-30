Bienestar: 7 millones siguen en pobreza extrema; Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con mayor incidencia

CDMX.- De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social para el ejercicio fiscal 2026, publicado por la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación, 7 millones de personas, equivalentes a 5.3% de la población en México, permanecen en situación de pobreza extrema.

El documento señala que, aunque en los últimos años se ha registrado una reducción nacional de la pobreza, la incidencia de la pobreza extrema se concentra en los estados del sur y sureste, lo que mantiene presiones focalizadas en esa región.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

Según el informe, esta condición se asocia a una combinación crítica de ingresos insuficientes para adquirir la canasta alimentaria y la presencia de tres o más carencias sociales, lo que dificulta la salida de los hogares de ese nivel de privación.

Como antecedente, el reporte indica que la inversión en pensiones y programas prioritarios registró un crecimiento real de 251% entre 2019 y 2025, y que entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, mientras 1.7 millones abandonaron la pobreza extrema.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de autobús y tráiler deja cinco heridos en Nuevo León

El informe también destaca que el porcentaje de población en situación de pobreza a escala nacional descendió hasta 29.6% y plantea que el país aportó 60% de la reducción de la pobreza en América Latina en el último periodo, con una baja anualizada de 2.3 puntos porcentuales.

En el plano institucional, el reporte se difunde como un insumo oficial para el ejercicio fiscal 2026 y presenta un desglose por entidad federativa, con énfasis en la concentración territorial de la pobreza extrema.

TE PUEDE INTERESAR: En 13 meses se redujo en 40% homicidios en México: Sheinbaum

En el panorama por estados, la mayor incidencia se ubica en Chiapas (27.1%, 1.58 millones), Guerrero (21.3%, alrededor de 768 mil) y Oaxaca (16.3%, cerca de 694 mil); además, reporta niveles relevantes en Veracruz (8.8%, alrededor de 713 mil), Puebla (7.3%, más de 480 mil) y Tabasco (6.5%, cerca de 164 mil).

En contraste, el informe ubica los índices más bajos en Nuevo León (0.5%, alrededor de 29 mil), Coahuila (0.8%, alrededor de 25 mil) y Baja California (0.4%, cerca de 13 mil), mientras la Ciudad de México registra 1.8%, equivalente a unos 169 mil habitantes.