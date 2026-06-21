Falla la FGR en caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge

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    Falla la FGR en caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
    A pesar de esta absolución, el ex Gobernador aún está privado de la libertad, aunque sujeto a prisión domiciliaria en un inmueble de un municipio del Edomex conurbado a la CDMX, ya que enfrenta otro proceso por lavado de dinero. REFORMA

No logró acreditar que encabezó una red criminal para rematar 18 predios

El exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, fue absuelto del delito de delincuencia organizada luego de que la FGR no logró acreditar que encabezó una red criminal para rematar 18 predios de las reservas territoriales de la entidad y ocasionar un daño a las arcas estatales de 850 millones de pesos.

Tampoco acreditó la Fiscalía un vínculo entre los presuntos cómplices del Mandatario (2011-2016), ni que las empresas que participaron en las operaciones de compra venta fueran “fachada”.

Así lo establece el juez de control federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, en la sentencia absolutoria dictada en favor de Borge y elaborada por escrito el 4 de junio pasado, a la cual el medio de comunicación Reforma tuvo acceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sat-embarga-cuatro-propiedades-de-roberto-borge-exgobernador-de-quintana-roo-por-adeudo-fiscal-millonario-CH20721146

El exgobernador aún está privado de la libertad, aunque sujeto a prisión domiciliaria en un inmueble de un municipio del Edomex conurbado a la CDMX, ya que enfrenta otro proceso por lavado de dinero.

Los bienes, localizados en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco, fueron valuados por la FGR en mil 86 millones de pesos, sin embargo, el Gobierno del estado los vendió en 236 millones. Uno de los predios fue adquirido por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge.

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