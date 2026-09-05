Robin Morgan, poeta y feminista aliada de Jane Fonda y Gloria Steinem, fallece a los 85 años

Robin Morgan, la estrella infantil de las décadas de 1940 y 1950 que creció hasta convertirse en una radical netamente estadounidense como poeta, ensayista, editora y feminista de la segunda ola, ha muerto. Tenía 85 años. Morgan, que aún trabajaba en nuevos libros y poemas, murió el sábado en Nueva York tras sufrir una serie de problemas de salud en las últimas semanas, informó su hijo, Blake Morgan. Su muerte ocurrió apenas unos días después de la de su amiga cercana y compañera activista Gloria Steinem.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Morgan encarnó e inspiró cambios históricos en la manera en que las mujeres vivían y pensaban. Como le gustaba señalar, la otrora “Chica estadounidense ideal” y la adorada “Pequeña Robin Morgan” era una transgresora de reglas y buscadora de justicia con una notable lista de logros, además de un historial carcelario y un expediente del FBI.

Morgan estuvo en el centro de algunos de los momentos definitorios de lo que llegó a llamarse feminismo de la segunda ola, ampliando los logros de las sufragistas medio siglo antes. En 1968, fue una de las organizadoras de la primera protesta contra el certamen de Miss Estados Unidos, uniéndose a otras activistas para arrojar sus sostenes (la leyenda dice que los quemaron) a un “cesto de basura de la libertad”. La antología de ensayos de 1970 que editó, “Sisterhood is Powerful” (“La sororidad es poderosa”), es considerada uno de los textos esenciales del movimiento feminista moderno. Sin embargo, se consideraba ante todo poeta y artista, y ese trabajo alimentó su activismo, contó su hijo. “Era alguien capaz de tomar ideas muy grandes y destilarlas de forma sucinta, como una poeta, en pocas palabras”, afirmó Blake Morgan, señalando citas suyas como: “el odio generaliza, el amor especifica”. A MORGAN SE LE ATRIBUYÓ EL TÉRMINO “HERSTORY” Su legado fue de hechos, palabras e imágenes. A Morgan se le atribuye ampliamente haber acuñado el término “herstory”, la reformulación feminista de “history” (“historia”), y haber popularizado el ícono del puño cerrado/símbolo femenino del movimiento de liberación. Su poema “Monster” (“Monstruo”), con versos como “Quiero una revolución de mujeres como a una amante/La deseo con lujuria”, fue citado en mítines feministas y más allá. Su poema “Arraignment” (“Comparecencia”) ayudó a captar la adopción por parte del movimiento de la fallecida Sylvia Plath y la condena a su esposo, el poeta Ted Hughes, a quien Morgan y otras personas culpaban del suicidio de Plath en 1963. La rima pareada de Morgan, “I accuse/Ted Hughes” (“Yo acuso a Ted Hughes”) inspiró el título de “J’Accuse Ted Hughes” de la banda Sonic Youth.

Calificada como “ama de casa anarquista” en un informe gubernamental, Morgan se enfrentó al orden establecido de izquierda y de derecha. En 1970, ella y otros manifestantes fueron arrestados y encarcelados tras ocupar las oficinas de la vanguardista Grove Press, cuyo propietario, Barney Rosset, combatía los esfuerzos de los empleados por sindicalizarse. En el ensayo de 1970 “Goodbye to All That” (“Adiós a todo”), ampliamente reimpreso, cuestionó a libertinos y activistas desde Hugh Hefner hasta Abbie Hoffman; a este último lo comparó con “cualquier otra estrella de cine en ascenso que abandona a la primera esposa y a los hijos”. SU VIDA “POCO CONVENCIONAL” En su vida personal, Morgan tuvo amantes hombres y mujeres y estuvo casada durante más de 20 años con el poeta gay Kenneth Pitchford, con quien tuvo a su hijo, músico, productor y fundador de una compañía discográfica. En una ocasión describió su matrimonio como una “comuna de dos miembros” y se resistía tanto a las etiquetas que recordaba haber sido “usada como carnada heterosexual” por feministas que pensaban que debía ser lesbiana y reprendida por conservadores que asumían que lo era.

En sus memorias de 2001 “Saturday’s Child” (“Hijo del sábado”), manifestó alegría y asombro por cómo resultó su vida y por haber podido conservar “un sentido del humor raído, algo surrealista”. “Pon eso en tu pastel de manzana y fúmatelo”, escribió. ESCRIBIÓ MÁS DE 20 LIBROS Además de “Saturday’s Child”, completó más de 20 libros, entre ellos “The Word of a Woman: Feminists Dispatches” (“El mundo de una mujer: despachos feministas”), y los poemarios “Monster” y “Dark Matter” (“Materia oscura”). A “Sisterhood is Powerful” le siguieron “Sisterhood is Global” (“La sororidad es global”) en 1984 y “Sisterhood is Forever” (“La sororidad es eterna) en 2002, con colaboradoras como Steinem, Simone de Beauvoir y Eve Ensler. Durante varios años, fue editora en jefe de Ms. Magazine. Steinem la calificaría como una “jugadora utilitaria” ideal, dotada en casi todos los aspectos que un movimiento de protesta pudiera requerir. Como organizadora, ayudó a fundar grupos feministas de la década de 1960 como New York Radical Women y Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (W.I.T.C.H.). Formó parte del Youth International Party, los “Yippies” de izquierda encabezados, entre otros, por Hoffman y Jerry Rubin, pero pronto se asqueó de la manera en que el grupo trataba a las mujeres y se fue.

En 1984, fue fundadora de un temprano grupo de análisis feminista, el Sisterhood Is Global Institute. En 2005, ella, Steinem y Jane Fonda lanzaron el Women’s Media Center, cuya misión es apoyar “la visibilidad, la viabilidad y el poder de decisión de mujeres y niñas en los medios”. Más recientemente, condujo un programa de radio sindicado y se mantuvo activa pese a que, hace 16 años, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, que inspiró varios poemas y una charla TEDWomen en 2015. ESTRELLA INFANTIL EN LA DÉCADA DE LOS 40 En otra época, podría haber sido solo otra estrella infantil olvidada. Nacida en 1941 en Lake Worth, Florida, y criada en Nueva York, nunca vio a su padre mientras crecía y su madre le dijo falsamente que había muerto. Su madre también le restó un año a su edad, afirmando que había nacido en 1942, para que su temprana carrera pública pareciera aún más impresionante.

Rubia y talentosa, Robin posaba como modelo a los 3 años, conducía su propio programa de radio llamado “Little Robin Morgan” a los 5 y, más o menos por la misma época, aparecía en el concurso radial (más tarde televisivo) “Juvenile Jury”. De 1949 a 1957, actuó en la exitosa comedia televisiva de ambiente doméstico “Mama” e hizo apariciones en “Robert Montgomery Presents”, “Kraft Theater” y otros programas. Conocería a algunas de las mayores estrellas de la época, desde Abbott y Costello hasta Sal Mineo, y fue lo bastante popular como para inspirar acuerdos comerciales como muñecas de Robin Morgan. Las revistas la describían como “sin malicia”, “cortés” y “la chica ideal del vecindario”, inmune a “arrebatos violentos de antagonismo contra la sociedad establecida”. Pero fuera de cámara, y a veces también en ella, estaba tan apartada de su imagen que su primer poema infantil “serio” comenzaba: “Ve, rabia, inverna el mundo con desesperación”. Durante una emisión de “Juvenile Jury”, la pregunta era si un niño merecía ser azotado. Se suponía que Morgan bromeara diciendo que debía usar una almohada bajo los pantalones, pero en su lugar declaró que todo castigo físico estaba mal. Según recordó en “Saturday’s Child”, el productor Dan Ehrenreich le apretó el hombro con tanta fuerza que Morgan podía sentir sus uñas. Le apartó el micrófono y, finalmente, le puso la mano sobre la boca. “Me di cuenta de que amaba y respetaba a esa niña que se defendió en lo que fue el primer acto político que recuerdo haberme atrevido a hacer”, escribió Morgan. SU ACTIVIDAD POLÍTICA COMENZÓ AL FINAL DE LA ADOLESCENCIA Ya al final de la adolescencia, empezó a tomar clases en la Universidad de Columbia, asistió a talleres de poesía y se volvió políticamente activa. Marchó por los derechos civiles y por el fin de la guerra de Vietnam, y conoció a manifestantes, artistas y poetas como W.H. Auden y Anthony Hecht, quienes le dieron una visión masculina del proceso creativo: “Pero, querida mía, las mujeres deberían ser poemas, no escribirlos”.