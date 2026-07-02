Familiares organizan velorio de Joshami Irais Robles Cortázar, víctima de los festejos del Mundial

El 2 de julio se compartió la identidad de una de las 4 víctimas que fallecieron en los festejos de la Copa Mundial 2026, tras la victoria de la selección mexicana en contra de Ecuador. A través de la red social Facebook, los familiares de Joshami Irais Robles Cortázar, joven de 19 años, compartieron que organizaron un velorio, ubicado en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección, en Ecatepec.

La joven universitaria, matriculada en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, falleció en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por las calles de Lancaster y Hamburgo. ‘Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria. Nos unimos a su pena y reiteramos nuestra solidaridad en estos momentos de profundo dolor’ expresó un comunicado de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal.

En medios de comunicación se compartió que las otras 3 víctimas de los festejos en el Paseo de la Reforma son: Leonardo Ruiz, de 44 años; Alicia Matías Teodoro, de 48 años; y Ricardo Corona Hernández, de 30 años. Elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México han comenzado una carpeta de investigación para esclarecer el incidente. En diferentes medios se ha determinado que, presuntamente, la causa de muerte fue asfixia, provocada por la aglomeración de personas en un solo punto público. ‘Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema, por supuesto a partir de lo que ocurrió el martes de la celebración y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas’ informó la presidenta Sheinbaum durante La Mañanera.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la administración de seguridad buscará ‘descentralizar’ los festejos para evitar el exceso de gente en el Paseo de la Reforma.

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