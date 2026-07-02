Familiares organizan velorio de Joshami Irais Robles Cortázar, víctima de los festejos del Mundial

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    Familiares organizan velorio de Joshami Irais Robles Cortázar, víctima de los festejos del Mundial
    Joshami Irais Robles Cortázar, joven universitaria, fallece en festejos del Mundial Vanguardia

Medios identifican a víctimas de los festejos: Leonardo Ruiz, de 44 años; Alicia Matías Teodoro, de 48 años; y Ricardo Corona Hernández, de 30 años.

El 2 de julio se compartió la identidad de una de las 4 víctimas que fallecieron en los festejos de la Copa Mundial 2026, tras la victoria de la selección mexicana en contra de Ecuador.

A través de la red social Facebook, los familiares de Joshami Irais Robles Cortázar, joven de 19 años, compartieron que organizaron un velorio, ubicado en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección, en Ecatepec.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/prohibiran-los-festejos-en-el-paseo-de-la-reforma-tras-cuatro-muertes-PJ21825903

La joven universitaria, matriculada en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, falleció en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por las calles de Lancaster y Hamburgo.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria. Nos unimos a su pena y reiteramos nuestra solidaridad en estos momentos de profundo dolor’ expresó un comunicado de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal.

En medios de comunicación se compartió que las otras 3 víctimas de los festejos en el Paseo de la Reforma son: Leonardo Ruiz, de 44 años; Alicia Matías Teodoro, de 48 años; y Ricardo Corona Hernández, de 30 años.

Elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México han comenzado una carpeta de investigación para esclarecer el incidente. En diferentes medios se ha determinado que, presuntamente, la causa de muerte fue asfixia, provocada por la aglomeración de personas en un solo punto público.

Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema, por supuesto a partir de lo que ocurrió el martes de la celebración y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas’ informó la presidenta Sheinbaum durante La Mañanera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mil-600-heridos-y-4-muertos-tras-festejos-en-el-paseo-de-la-reforma-AJ21828796

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la administración de seguridad buscará ‘descentralizar’ los festejos para evitar el exceso de gente en el Paseo de la Reforma.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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