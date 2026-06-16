Fans de Oliver Tree organizan homenaje en CDMX

La muerte de Oliver Tree sigue generando reacciones entre sus seguidores. A unos días del accidente aéreo en el que perdió la vida, fans del cantante organizaron un homenaje en la Ciudad de México para recordar su legado musical y despedirlo.

El intérprete falleció el pasado domingo en Río de Janeiro, cuando el helicóptero en el que viajaba chocó en pleno vuelo con otra aeronave y se desplomó de inmediato.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a través del grupo “Fans de Oliver Tree”. Aunque la iniciativa fue impulsada por seguidores del artista, la invitación está abierta a todas las personas que deseen sumarse al tributo.

De acuerdo con la publicación, los asistentes podrán llevar flores, carteles, cartas, imágenes y otros mensajes dedicados al intérprete de “Miss You”, además de pequeños detalles para intercambiar con otros fans.

¿Cuándo será el homenaje a Oliver Tree en CDMX?

La reunión está programada para el próximo 22 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución.

La iniciativa busca ofrecer un último adiós al cantante y crear un espacio para compartir el duelo por su fallecimiento. Incluso, algunos usuarios han propuesto transmitir el encuentro para que personas de otras ciudades y países puedan participar de manera virtual.