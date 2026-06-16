Fans de Oliver Tree organizan homenaje en CDMX
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Seguidores de Oliver Tree convocaron a un homenaje en la Ciudad de México para despedir al cantante tras su fallecimiento en un accidente aéreo en Río de Janeiro.
La muerte de Oliver Tree sigue generando reacciones entre sus seguidores. A unos días del accidente aéreo en el que perdió la vida, fans del cantante organizaron un homenaje en la Ciudad de México para recordar su legado musical y despedirlo.
El intérprete falleció el pasado domingo en Río de Janeiro, cuando el helicóptero en el que viajaba chocó en pleno vuelo con otra aeronave y se desplomó de inmediato.
La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a través del grupo “Fans de Oliver Tree”. Aunque la iniciativa fue impulsada por seguidores del artista, la invitación está abierta a todas las personas que deseen sumarse al tributo.
De acuerdo con la publicación, los asistentes podrán llevar flores, carteles, cartas, imágenes y otros mensajes dedicados al intérprete de “Miss You”, además de pequeños detalles para intercambiar con otros fans.
¿Cuándo será el homenaje a Oliver Tree en CDMX?
La reunión está programada para el próximo 22 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución.
La iniciativa busca ofrecer un último adiós al cantante y crear un espacio para compartir el duelo por su fallecimiento. Incluso, algunos usuarios han propuesto transmitir el encuentro para que personas de otras ciudades y países puedan participar de manera virtual.
Junto a Oliver Tree también perdieron la vida el youtuber Gaspi, el director Lucas Vignale, el productor Lucas Brito Chaves y los pilotos de la aeronave.
Mientras tanto, las autoridades brasileñas continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y, hasta el momento, no han informado avances sobre el caso.