Federico, el niño de 2 años que iba a EU por quemaduras y murió en vuelo de la Marina

México
/ 23 diciembre 2025
    Autoridades y voluntarios acudieron en ayuda tras el choque de avión de la Marina mexicana cerca de Galveston, Texas. FOTO: AP

Fuentes confirmaron que el Federico Ramírez Cruz era originario de Campeche y era trasladado a Texas para ser atendido por quemaduras tras caer en olla con agua hirviendo

Una de las víctimas del accidente de un avión de la Marina en Estados Unidos es Federico Efraín Ramírez Cruz, un menor de 2 años originario de Campeche que llevaba días internado en Yucatán tras sufrir quemaduras graves al caer en una olla con agua hirviendo en su casa.

De acuerdo con el diario Reforma, el menor era originario de Escárcega y estaba internado en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán por quemaduras graves, razón por la que se convirtió en candidato a un traslado urgente fuera del País para recibir atención.

Federico es una de las cinco víctimas, según el último reporte oficial, del accidente que sufrió un avión de la Secretaría de la Marina, que se desplomó en Galveston Bay durante la maniobra de aproximación en condiciones de baja visibilidad y niebla.

Además del menor, entre las víctimas también se identificó al doctor Juan Alfonso Adame González, que lo acompañaba, así como tres elementos de la Armada de México: los tenientes Víctor Rafael Pérez Hernández y Juan Iván Zaragoza Flores, y el marinero Guadalupe Flores Barranco.

Federico viajaba en la aeronave como paciente y era acompañado por personal médico y tripulación naval, con el objetivo de llevar tratamiento avanzado en Galveston, Texas.

Presentaba quemaduras de hasta 40 por ciento de su cuerpo, por lo que el caso se canalizó en el esquema de apoyo de la Fundación Michou y Mau.

Julia Araceli Cruz Vela, madre de Federico, también viajaba en la aeronave, resultó herida y fue rescatada con vida junto con una enfermera que los acompañaba.

En un mensaje en redes sociales, el padre de Federico clamó por ayuda después de la tragedia.

“Necesitamos ayuda, mi hijo no alcanzó a llegar”, dijo con voz quebrada, pidiendo respaldo para los trámites y la atención que aún requiere la familia.

“Pues hasta ahorita no me han comunicado qué es lo que está sucediendo allá. Estoy prácticamente incomunicado con ellos. Yo lo único que le pido es su apoyo, que se siente en el corazón”, dijo a medios locales Eduardo, padre del menor.

Galveston, Texas, es uno de los principales destinos para el tratamiento de pacientes con lesiones críticas por quemaduras, pues cuenta con el hospital Shriners Children’s para atención especializada.

El accidente ocurrió mientras la aeronave naval realizaba una misión de traslado médico junto con la Fundación Michou y Mau, organización que gestiona apoyos y canalizaciones para niñas y niños con quemaduras severas, incluida la logística de vuelos hacia hospitales especializados en Texas.

Además de los fallecidos y heridos, la Marina informó que uno de sus integrantes está en condición de no localizado, el teniente Luis Enrique Castillo, quien sigue siendo buscado.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

