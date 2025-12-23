Marina confirma cinco muertos por vuelo médico en EU; entre las víctimas un menor con quemaduras

Una pequeña aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) de México que transportaba a un paciente menor de edad con quemaduras y a otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, Texas, en Estados Unidos causando la muerte de al menos cinco personas, informaron funcionarios.

La Marina informó que, de los ocho tripulantes de la aeronave naval accidentada en Galveston, Texas, dos personas se encuentran con vida, cinco fallecieron y una más permanece no localizada, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate a cargo de las autoridades.

Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un niño de dos años.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que cinco personas habían muerto en el choque y que la causa del accidente está bajo investigación.

MENOR ORIGINARIO DE CAMPECHE, IBA CON QUEMADURAS

En el avión de la Semar con rumbo a Galveston, viajaba el paciente (F.E.R.C.), menor de 2 años de edad, originario de Escárcega, Campeche, quien inicialmente fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

El menor en primera instancia recibió apoyo médico especializado en el O’Horán tras presentar quemaduras de consideración.

La familia recurrió a la fundación Michou y Mau para el traslado del menor a Galveston, Texas, para la atención de sus quemaduras.

Las autoridades estatales colaboraron con el traslado del menor y un familiar al Aeropuerto Internacional de Mérida abordo de una ambulancia.

La Fundación Michou y Mau lamento el deceso de los tripulantes y se solidarizó ante la tragedia.

“En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras”, escribieron en redes sociales.