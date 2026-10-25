Queman alcaldía de Ostuacán, Chiapas, por feminicidio de abuela y nieta

Tras el feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y de su nieta Ariana Scarlett, de 12 años, habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentan hacer justicia por mano propia contra los sospechosos incendiando presidencia municipal.

Ambas habían sido reportadas como desaparecidas hace unos días cuando salieron a un terreno cercano en la comunidad. La molestia de la gente creció rápidamente cuando cientos de vecinos se reunieron frente a presidencia para exigir justicia. Durante las protestas, la multitud atrapó a tres hombres señalados por el feminicidio. Las fuerzas de seguridad se vieron superadas por la gran cantidad de manifestantes durante varias horas. Los policías sólo pudieron resguardar a uno de los tres acusados para llevárselo, mientras que los otros dos quedaron en manos de los manifestantes.

INCENDIO Y POSIBLES LINCHAMIENTOS El edificio de la alcaldía fue incendiado por las personas como protesta por la falta de seguridad y respuesta de las autoridades. El inmueble sufrió quemaduras y daños graves mientras los cuerpos de rescate intentaban apagar las llamas en el centro del pueblo. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con todos los responsables de la muerte de la mujer y la niña, así como para identificar a quienes provocaron los destrozos en la presidencia municipal. Hasta el momento, de acuerdo con fuentes locales, uno de los hombres ya fue linchado y decapitado por su presunta participación en el feminicidio de Miriam y su nieta, Ariana.

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