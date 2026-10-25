Le quitan la vida a presunto feminicida de Miriam y Ariana en Chiapas; dejan gravemente herido a otro

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    Le quitan la vida a presunto feminicida de Miriam y Ariana en Chiapas; dejan gravemente herido a otro
    Un grupo de pobladores atacó a los presuntos asesinos. REFORMA

Los pobladores ingresaron con petardos a la comandancia, sacaron a los dos individuos e incendiaron el interior de las instalaciones

Habitantes del municipio de Ostuacán, al norte de Chiapas, irrumpieron anoche en la comandancia policiaca del pueblo de Chiapas, para sacar a dos presuntos feminicidas. A uno lo decapitaron y al otro lo dejaron gravemente herido.

Los dos hombres estaban acusados de los asesinatos de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta, Ariana Scarlet, de 12.

Queman alcaldía de Ostuacán, Chiapas, por feminicidio de abuela y nieta

Los pobladores ingresaron con petardos a la comandancia, sacaron a los dos individuos e incendiaron el interior de las instalaciones. En videos que circulan se observan, frente al ayuntamiento, dos vehículos de la Guardia Estatal.

Un grupo de pobladores, a bordo de motos, bloquearon las entradas y salidas al pueblo. El centro de la localidad quedó a oscuras. A decir de algunos habitantes, fueron ellos mismos quienes cortaron la luz para no dejar evidencias de lo que más tarde ocurriría: en la plaza central, uno de ellos fue degollado y el otro resultó con lesiones graves.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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