Le quitan la vida a presunto feminicida de Miriam y Ariana en Chiapas; dejan gravemente herido a otro

Habitantes del municipio de Ostuacán, al norte de Chiapas, irrumpieron anoche en la comandancia policiaca del pueblo de Chiapas, para sacar a dos presuntos feminicidas. A uno lo decapitaron y al otro lo dejaron gravemente herido.

Los dos hombres estaban acusados de los asesinatos de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta, Ariana Scarlet, de 12.