Le quitan la vida a presunto feminicida de Miriam y Ariana en Chiapas; dejan gravemente herido a otro
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Los pobladores ingresaron con petardos a la comandancia, sacaron a los dos individuos e incendiaron el interior de las instalaciones
Habitantes del municipio de Ostuacán, al norte de Chiapas, irrumpieron anoche en la comandancia policiaca del pueblo de Chiapas, para sacar a dos presuntos feminicidas. A uno lo decapitaron y al otro lo dejaron gravemente herido.
Los dos hombres estaban acusados de los asesinatos de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta, Ariana Scarlet, de 12.
Los pobladores ingresaron con petardos a la comandancia, sacaron a los dos individuos e incendiaron el interior de las instalaciones. En videos que circulan se observan, frente al ayuntamiento, dos vehículos de la Guardia Estatal.
Un grupo de pobladores, a bordo de motos, bloquearon las entradas y salidas al pueblo. El centro de la localidad quedó a oscuras. A decir de algunos habitantes, fueron ellos mismos quienes cortaron la luz para no dejar evidencias de lo que más tarde ocurriría: en la plaza central, uno de ellos fue degollado y el otro resultó con lesiones graves.