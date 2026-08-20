Fernando ‘N’ será ingresado a El Altiplano; avión hace escala en Colombia

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Fernando ‘N’ será ingresado a El Altiplano; avión hace escala en Colombia
    Autoridades argentinas entregaron Fernando Farías Laguna, el contralmirante de la Marina acusad de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, a autoridades de la FGR para ser presentado ante la justicia por delincuencia organizada. FGR/CUARTOSCURO

El contralmirante será ingresado al penal de El Altiplano, una vez que arribe a México

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el contralmirante Fernando Farías Laguna será ingresado al penal de El Altiplano, una vez que arribe a México tras ser expulsado por las autoridades de Argentina.

En un mensaje en redes sociales, la funcionaria afirmó que el sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue expulsado por las autoridades del país sudamericano, derivado de la “contundencia de las pruebas aportadas” que lo vinculan presuntamente con una red dedicada el contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.

A partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando ‘N’, por lo que representantes de esta Fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México. Una vez trasladado, será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’, donde quedará a disposición del juez de control que lo requirió”, señaló Godoy Ramos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-confirma-traslado-del-excontralmirante-fernando-n-de-argentina-a-mexico-BP22965703

HACEN ESCALA EN COLOMBIA

La aeronave Gulfstream G450 de la Armada de México que traslada a México al excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, hizo una escala en Cali, Colombia para recargar combustible.

El avión despegó a las siete de la tarde del aeropuerto internacional de Buenos Aires, Argentina, tiempo local, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, pasadas las diez de la noche, hora local.

De acuerdo con fuentes oficiales, la tripulación realizará una recarga de combustible y después continuará con su ruta hacia México, donde se espera que llegue la madrugada de este viernes.

Las fuentes consultadas aseguraron a el medio de comunicación El Universal que el avión con Farías Laguna llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de ahí el exmarino será trasladado en helicóptero al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1 ‘Altiplano’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-informa-golpe-de-340-mdp-a-banda-de-farias-laguna-dedicada-al-huachicol-fiscal-NP22968849

VAN POR ACCIONISTAS, APODERADOS Y SOCIOS

En este marco, la fiscal reveló que suman 15 detenidos de la presunta red de huachicol fiscal que buscó enriquecerse al margen de la ley, de los cuales 12 son marinos y agentes aduanales, entre los que destacan los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados como cabecillas dela red criminal denominada “Los Primos”.

“Como resultado de las indagatorias de esta Fiscalía y la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, además de Fernando ‘N’, han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales 15 personas más, entre ellos 12 exservidores públicos”, comentó.

Asimismo, destacó que la afectación económica a la organización criminal, asciende a más de 340 millones de pesos por los millones de litros de hidrocarburos recuperados en los buques asegurados el año pasado.

Anunció que derivado de nuevas investigaciones sobre el modus operandi de la red, se solicitarán nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados, socios y enlaces, en seis estados de la República, relacionados directamente con la distribución ilegal de combustible.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Huachicol

Localizaciones


Argentina
Colombia
México

Organizaciones


FGR
Semar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El exservidor público está presuntamente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible.

FGR confirma traslado del excontralmirante Fernando ‘N’ de Argentina a México
El vehículo en que viajaban varias personas que aparece en un video siguiendo a la conductora de televisión Vanessa Huppenkothen fue ubicado y el conductor detenido por elementos de la SSC de la CDMX.

Localizan camioneta y detienen a conductor ligados a acoso a Vanessa Huppenkothen en CDMX
Corrales fue imputado por encubrimiento de homicidio doloso y falsedad en declaración ante autoridades de procuración de justicia.

Dan prisión preventiva a testigo de secuestro del ‘Mayo’
Semar afirmó que el traslado de Fernando a México forma parte de los esfuerzos llevados a cabo por la institución para combatir la corrupción.

Marina se deslinda de Fernando ‘N’ y su hermano Roberto: ‘No representan a la institución’
La versión presentada en el documental señala a “El Pato” como presunto ejecutor, aunque no representan una conclusión oficial de las autoridades.

Caso Paco Stanley: testigo de la DEA revela quién lo habría asesinado
Las noticias más importantes del 20 de agosto en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA.

Las noticias más importantes del 20 de agosto en México
Los cuatro encuentros del viernes pondrán a prueba a candidatos, revelaciones y equipos obligados a reaccionar en el Apertura 2026.

Jornada 5 Liga MX: Tigres estrena técnico y América arriesga la cima; horarios y dónde ver los juegos
Planes. Desde un tributo a Arctic Monkeys y un encuentro de dramaturgas hasta una reunión de coleccionistas y estrenos de terror, estas son algunas opciones para disfrutar el fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Tributo a Arctic Monkeys, Círculo Dramaturgas, recital ‘Cantemos con Amor’, ‘Toys Collector’ y ‘La Noche del Demonio 5’ en cines