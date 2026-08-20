FGR informa golpe de 340 mdp a banda de Farías Laguna, dedicada al huachicol fiscal

CDMX.- Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) del traslado del excontralmirante Fernando “N” de Argentina a México, la dependencia informó que se estima en más de 340 millones de pesos la afectación económica ocasionada a la organización dedicada al huachicol fiscal, de la que forma parte el Contralmirante. Mediante un video publicado en sus canales oficiales, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, detalló que tan sólo por los hidrocarburos recuperados en los aseguramientos, la afectación económica a la organización criminal supera la cifra de 340 millones de pesos.

La funcionaria federal informó además que las investigaciones de este caso continúan y que el seguimiento al modus operandi ha permitido obtener elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, socios, apoderados legales y enlaces relacionados directamente con la distribución del hidrocarburo. “El seguimiento de la red de huachicol ha aportado elementos contundentes para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas, entre ellas, accionistas, apoderados legales, socios y enlaces, en seis estados de la República, relacionados directamente con la distribución” de los hidrocarburos señaló.

FERNANDO”N” SERÁ INTERNADO EN EL ALTIPLANO Godoy Ramos destacó además que las acciones de localización y expulsión de Fernando “N”, son resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información de la Fiscalía con la Semar, la SSPC y la SRE.

Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Altiplano, y quedará a disposición del juez de control que giró la orden de aprehensión en su contra, concluyó la funcionaria.

TRASLADO DE FERNANDO “N” A MÉXICO La FGR informó la tarde de este jueves dl traslado del exservidor público, presuntamente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible.

“La FGR informa al Pueblo de México que, en coordinación con la Semar, la SRE y la SSPC lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando ‘N’, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más”, publicó la Fiscalía en su cuenta de X.