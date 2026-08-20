FGR informa golpe de 340 mdp a banda de Farías Laguna, dedicada al huachicol fiscal

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    FGR informa golpe de 340 mdp a banda de Farías Laguna, dedicada al huachicol fiscal
    Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Altiplano. Cortesía

El seguimiento al modus operandi ha permitido obtener elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión, destacó la Fiscalía

CDMX.- Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) del traslado del excontralmirante Fernando “N” de Argentina a México, la dependencia informó que se estima en más de 340 millones de pesos la afectación económica ocasionada a la organización dedicada al huachicol fiscal, de la que forma parte el Contralmirante.

Mediante un video publicado en sus canales oficiales, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, detalló que tan sólo por los hidrocarburos recuperados en los aseguramientos, la afectación económica a la organización criminal supera la cifra de 340 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dan-prision-preventiva-a-testigo-de-secuestro-del-mayo-KP22967915

La funcionaria federal informó además que las investigaciones de este caso continúan y que el seguimiento al modus operandi ha permitido obtener elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, socios, apoderados legales y enlaces relacionados directamente con la distribución del hidrocarburo.

“El seguimiento de la red de huachicol ha aportado elementos contundentes para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas, entre ellas, accionistas, apoderados legales, socios y enlaces, en seis estados de la República, relacionados directamente con la distribución” de los hidrocarburos señaló.

FERNANDO”N” SERÁ INTERNADO EN EL ALTIPLANO

Godoy Ramos destacó además que las acciones de localización y expulsión de Fernando “N”, son resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información de la Fiscalía con la Semar, la SSPC y la SRE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-se-deslinda-de-fernando-n-y-su-hermano-roberto-no-representan-a-la-institucion-IP22967971

Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Altiplano, y quedará a disposición del juez de control que giró la orden de aprehensión en su contra, concluyó la funcionaria.

TRASLADO DE FERNANDO “N” A MÉXICO

La FGR informó la tarde de este jueves dl traslado del exservidor público, presuntamente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-paco-stanley-testigo-de-la-dea-revela-quien-lo-habria-asesinado-GP22967717

“La FGR informa al Pueblo de México que, en coordinación con la Semar, la SRE y la SSPC lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando ‘N’, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más”, publicó la Fiscalía en su cuenta de X.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contrabando
Huachicol
hidrocarburos

Localizaciones


Argentina

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR
Semar
Sspc

Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

Selección de los editores
Derecho de los autores

Derecho de los autores
true

Una aprehensión que sacude al Clan de Andy López Beltrán
Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar los detalles de la investigación.

Afirma Sheinbaum que detención de Fausto Corrales es ‘relevante’ y ayudará a resolver el caso de ‘El Mayo’ Zambada
La audiencia de presentación del acusado se llevó a cabo ante autoridades de la Corte Federal en Texas.

Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas
El monzón mexicano y la onda tropical 29 favorecerán lluvias fuertes a intensas, mientras persistirán temperaturas superiores a 45 grados en algunas zonas.

Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y calor extremo este jueves 20 de agosto
Los pagos pendientes de Becas Bienestar se dispersarán gradualmente del 24 al 28 de agosto en tarjetas del Banco del Bienestar recién entregadas.

Becas Bienestar: estos estudiantes recibirán pagos pendientes del 24 al 28 de agosto
Vanessa Huppenkothen alertó durante una transmisión en vivo sobre una camioneta que aparentemente intentó cerrarle el paso en Tlalpan; después confirmó estar a salvo.

Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por montachoques: “Si me matan, ya sabemos que fue este cabr...”
Ronaldinho fue recibido en Italia antes de ser presentado ante los aficionados del Ravenna, club de la Serie C.

¡Vuelve la magia! Ronaldinho ficha con el Ravenna a los 46 años