FGR confirma traslado del excontralmirante Fernando ‘N’ de Argentina a México

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    FGR confirma traslado del excontralmirante Fernando ‘N’ de Argentina a México
    El exservidor público está presuntamente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible. Cortesía

El traslado se realizó en coordinación con la Semar, la SRE y la SSPC, informó la Fiscalía

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la tarde de este jueves el traslado del excontralmirante Fernando “N” de Argentina a México, así lo informó en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

La dependencia destacó que el traslado del exservidor público, presuntamente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible, se efectuó con apoyo y coordinación del a Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-aun-no-ha-recibido-respuesta-de-estados-unidos-a-la-carta-de-andy-sheinbaum-FP22964661

“La FGR informa al Pueblo de México que, en coordinación con la Semar, la SRE y la SSPC lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando ‘N’, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más”, publicó la Fiscalía en su cuenta de X.

SHEINBAUM ATRIBUYE RETRASO A “ASUNTO JURÍDICO”

Esta mañana, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó del arribo a nuestro país del exservidor público y aseguró que su llegada no estaba en duda, pese al retraso que se presentó, el cual atribuyó a un “asunto jurídico”.

“Él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México (...) pedirle a la Fiscalía que pueda explicarlo, pero en el Gabinete, los representantes de la fiscal no dijeron que no está en duda su traslado”, declaró esta mañana.

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La mandataria no precisó tampoco si el vuelo que traería a Fernando “N” a suelo mexicano saldría en las horas próximas, ni abundó en mayores detalles.

De acuerdo con algunas estimaciones el trayecto entre Argentina y México demora alrededor de nueve horas en avión, no obstante, se desconoce aún si el mismo contará con escalas.

FERNANDO “N” ALEGÓ RIESGOS PARA SU INTEGRIDAD

Tan solo un día antes de su traslado, la defensa del contralmirante Fernando “N”, encabezada por Epigmenio Mendieta, asegura que no existía una resolución dictada dentro del procedimiento de extradición ni en el proceso administrativo de expulsión, y que el juicio de extradición se había programado para el próximo 27 de agosto.

El despacho confirmó posterior a este anuncio que ya había sido autorizada la deportación, no obstante, a su vez indicó que todavía no habían recibido la resolución correspondiente de manera formal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-tabasco-no-hay-intocables-afirma-javier-may-tras-operativo-enjambre-que-dejo-funcionarios-detenidos-en-paraiso-AP22964150

Fernando “N” solicitó el asilo político en la Argentina ya que argumentó que existían riesgos para su integridad y alegó falta de garantías para enfrentar un proceso imparcial en México.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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