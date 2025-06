FGE: 5 personas participaron en asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piña, Oaxaca

Se explicó que la presente investigación tiene un enfoque integral que busca abarcar todo el contexto de las víctimas con el objetivo de esclarecer los hechos, por lo que se revelaron los siguientes indicios: la denuncia por robo de 120 mil pesos y otra denuncia por falsificación de su firma en documentos.

No obstante, la Fiscalía también rastrea otras pistas, como la denuncia sobre el tránsito de madera en la región, además de investigar el aspecto político y social del municipio, ya que se trató de un proceso de elección muy complejo, ya que hay grupos al interior que se disputaban el control de la comunidad.

“Y detalló que la presidenta municipal previamente no reportó ningún tipo de amenaza en su contra, además explicó que el municipio de San Mateo Piñas no se encuentra entre los puntos rojos de incidencia delictiva, ni hay indicios que permitan advertir que existe una posible relación con la delincuencia organizada, sin embargo, no se descarta ninguna línea de investigación”, concluyó el comunicado de la Fiscalía.