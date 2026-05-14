FGEO desarticula red interestatal dedicada a robo de cuentahabientes; empleado de Banamex filtraba datos

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México
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    FGEO desarticula red interestatal dedicada a robo de cuentahabientes; empleado de Banamex filtraba datos
    La Fiscalía de Oaxaca capturó a presuntos integrantes de una red criminal vinculada con robos violentos a cuentahabientes de Banamex en varios estados.

Fiscalía de Oaxaca desmanteló una red de robo a cuentahabientes; un empleado de Banamex filtraba datos bancarios de víctimas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el desmantelamiento de una red delictiva dedicada al robo violento de cuentahabientes que operaba en distintas entidades del país, tras la captura del principal operador de la célula criminal, identificado como A.M.S.R, quien laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Banamex.

El caso fue dado a conocer el 13 de mayo durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, quien detalló que la organización criminal estaría relacionada con el robo de aproximadamente tres millones 600 mil pesos cometido el pasado 29 de abril de 2026 en Oaxaca de Juárez.

La desarticulación fue posible gracias a trabajos de inteligencia criminal, análisis tecnológico e intercambio de información entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

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EMPLEADO DE BANAMEX FACILITABA INFORMACIÓN BANCARIA DE POSIBLES VÍCTIMAS

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto principal operador de la célula criminal fue identificado con las iniciales A.M.S.R., quien laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Banamex en su sede central ubicada en la Ciudad de México.

Según la Fiscalía, desde ese centro presuntamente obtenía y facilitaba información estratégica relacionada con movimientos bancarios de alto valor, lo que permitía a la organización identificar posibles víctimas para posteriormente seguirlas y despojarlas del dinero mediante actos violentos.

Durante la conferencia, Rodríguez Alamilla explicó que la red criminal mantenía un esquema coordinado de operación para detectar cuentahabientes que realizaban retiros importantes en sucursales bancarias y ejecutar los robos después de que abandonaban las instalaciones financieras.

RED DELICTIVA VINCULADA A EMPLEADO BANCARIO OPERABA EN DIVERSOS ESTADOS DE MÉXICO

Las indagatorias permitieron establecer posibles vínculos de esta organización con robos cometidos en diversas entidades, entre ellas Veracruz, Puebla, Estado de México y Aguascalientes.

Ante ello, la Fiscalía de Oaxaca informó que dio vista formal a las fiscalías de dichas entidades, así como a la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación y deslindar responsabilidades.

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DETIENEN A CINCO PERSONAS VINCULADAS CON RED DEDICADA A ROBO DE CLIENTES BANCARIOS

Las acciones operativas fueron encabezadas por la Agencia Estatal de Investigaciones, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Como resultado de estos trabajos se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización criminal.

La Fiscalía informó que el pasado 4 de mayo fueron detenidos I.M.L., R.D.P. y M.A.S.V. en el fraccionamiento Infonavit San Bartolo.

Posteriormente, el 5 de mayo fueron capturados A.I.T.M., identificado como probable líder operativo de la banda, así como J.C.C.

AUTORIDADES RECONSTRUYEN RUTA DE ESCAPE UTILIZADA POR ASALTANTES

Las investigaciones permitieron reconstruir la ruta de escape utilizada tras el asalto cometido en inmediaciones de Avenida Universidad.

Además, las autoridades identificaron vehículos presuntamente utilizados por los implicados, líneas telefónicas vinculadas con la operación, zonas de resguardo y movimientos financieros relacionados con la estructura criminal.

La FGEO señaló que mediante labores de videovigilancia e inteligencia se logró rastrear el desplazamiento de uno de los vehículos asociados con el grupo delictivo.

CÉLULA DELICTIVA SE REUNÍA ANTES DE COMETER EL ROBO PARA COORDINAR LOGÍSTICA DE ASALTOS

De acuerdo con las diligencias ministeriales, los integrantes de la célula arribaron a Oaxaca un día antes de cometer el robo y se hospedaron en un hotel ubicado en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña.

Desde ese lugar habrían coordinado la logística del asalto y el seguimiento de la víctima antes de ejecutar el robo.

La Fiscalía indicó que los trabajos de inteligencia permitieron documentar parte de la planeación operativa del grupo, así como sus desplazamientos previos y posteriores al delito.

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FISCALÍA DESTACA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca destacó que los resultados obtenidos fueron posibles gracias a investigaciones especializadas, inteligencia criminal y coordinación estratégica entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, reiteró que este tipo de herramientas son fundamentales para combatir estructuras delictivas con operación regional e interestatal.

Finalmente, la dependencia refrendó su compromiso de fortalecer las capacidades de investigación y desarticulación de grupos criminales que atenten contra la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía, mediante acciones sustentadas en trabajos científicos, tecnológicos y de inteligencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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