Carlos Slim Domit reconoce que Plan México tiene potencial de atraer inversiones

Ante becarios de Fundación Telmex, el empresario reiteró su compromiso para trabajar y creer en México.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit , reconoció ayer que el Plan México es el instrumento para atraer inversiones al País y potenciar el crecimiento.

”El Plan México tiene como pilar fundamental impulsar la inversión pública, privada y mixta para alcanzar niveles de 25 a 28 por ciento del PIB, y así generar crecimiento por encima de 4 por ciento, destacando la importancia de la inversión privada nacional para generar empleos, desarrollo y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de la población”, manifestó.

Slim Domit consideró que el País tiene grandes oportunidades y exhortó a los jóvenes a contribuir para hacerlo realidad.

”Cuenten con nosotros y con nuestro compromiso de siempre e irrenunciable para seguir trabajando, creciendo y creyendo profundamente en México”, enfatizó.

El empresario afirmó que estamos ante un “cambio de época”, dónde las reglas se están reescribiendo.

También destacó la importancia que tiene la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA).

”La pregunta es qué personas aprovecharán mejor la Inteligencia Artificial para resolver. Porque la Inteligencia Artificial puede responder casi todo, pero necesita personas que sepan formular las preguntas correctas. Puede analizar millones de datos, pero necesita personas con principios y valores para decidir qué hacer con ellos.

”Es la herramienta fundamental para potencializar nuestras capacidades, para aprender más rápido, desaprender cuando sea necesario y seguir aprendiendo y mejorando progresivamente.

En este sentido, Slim Domit se refirió a la responsabilidad que tienen las empresas del Grupo.

”(La IA) está basada en el acceso universal gracias a la conectividad que permiten las redes de telecomunicaciones. Para ellos se requieren inversiones intensivas, sostenidas, actualización y un proceso de evolución permanente.

”En Telmex y Telcel somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos para que México cuente con la mejor y más competitiva plataforma de conectividad y acceso”, expuso.