Detienen a dos directivos de Medio Ambiente del Edomex por red de extorsión a verificentros y gasolineras

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de dos directivos de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, señalados por su probable participación en una red de extorsión contra propietarios de Centros de Verificación de Emisiones, conocidos como verificentros, y estaciones de servicio de combustible. Los detenidos son Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, ambos adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el esquema investigado habría generado recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales mediante el cobro de cuotas a propietarios de establecimientos para permitirles continuar con sus operaciones.

DETIENEN A FUNCIONARIOS EN ACAPULCO Y CIUDAD DE MÉXICO La FGJEM informó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Raúl “N” fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue localizado y aprehendido en la Ciudad de México. La Fiscalía señaló que las investigaciones comenzaron a partir de denuncias presentadas por distintas víctimas y de actos de investigación que permitieron identificar la presunta participación de los dos servidores públicos junto con otras personas, entre ellas servidores públicos, exservidores públicos y particulares.

FISCALÍA INVESTIGA COBROS PARA EVITAR CLAUSURAS Según la FGJEM, los integrantes de la presunta red habrían obligado a propietarios de verificentros a entregar cuotas ilegales a cambio de mantener abiertas sus líneas de verificación. La Fiscalía también investiga casos en los que presuntamente se utilizaron atribuciones oficiales para simular actos administrativos con el propósito de despojar a los propietarios de concesiones otorgadas a su favor y de infraestructura adquirida para operar los establecimientos. Las víctimas, de acuerdo con las indagatorias, habrían recibido advertencias de posibles afectaciones a sus negocios o daños personales en caso de presentar denuncias. En el caso de las estaciones de servicio, las denuncias referidas por la autoridad señalan que durante inspecciones ambientales se habrían utilizado supuestas irregularidades relacionadas con emisiones contaminantes o fugas como argumento para amenazar con la clausura de bombas de combustible o de las instalaciones completas. DENUNCIAS SEÑALAN COBROS DE HASTA 800 MIL PESOS De acuerdo con las denuncias difundidas en relación con el caso, a algunos empresarios se les habrían exigido cantidades de entre 500 mil y 800 mil pesos para evitar la clausura de sus establecimientos. La Fiscalía señaló que los pagos eran exigidos en efectivo y que las entregas se realizaban en un domicilio previamente identificado por las autoridades. Además de las cuotas para evitar el cierre de las líneas de verificación, la investigación contempla cobros adicionales relacionados con la revalidación de las autorizaciones. La FGJEM indicó que, con base en los datos de investigación obtenidos hasta el momento, el esquema habría generado varias decenas de millones de pesos mensuales en recursos ilícitos.

FISCALÍA BUSCA A MÁS INTEGRANTES DE LA PRESUNTA RED La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las investigaciones continúan para obtener nuevas órdenes de aprehensión contra las demás personas que presuntamente participaron en el esquema. La dependencia también señaló que buscará contactar a otras posibles víctimas para que formalicen sus denuncias, debido a que algunas personas no habrían acudido ante las autoridades por temor a represalias. La incorporación de nuevos testimonios y denuncias podría modificar la estimación sobre los recursos que habría generado la presunta red de extorsión. Hasta el momento, la FGJEM no ha informado sobre la situación jurídica de los dos funcionarios detenidos ni sobre la identidad de los demás presuntos integrantes de la estructura investigada.