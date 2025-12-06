FGR abre carpeta de investigación sobre el ‘coche bomba’ en Michoacán

Tras el incidente del ‘coche bomba’ en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado una carpeta de investigación.

Según las investigaciones de las autoridades, el conductor estaba en el interior del vehículo, cuando este detonó. No se ha señalado si el incidente está vinculado con alguno de los cárteles del crimen organizado, o si el incidente tiene otro origen.

‘Este sábado a las 11:40 horas, un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad. En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más’ señalaron las autoridades.

En su informe, la FGR destacó que el incidente, hasta el momento, provocó la muerte de 5 personas, y causó las lesiones de otras siete.

‘La FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables, al tiempo que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables’ redactó la FGR en su comunicado.