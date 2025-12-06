FGR abre carpeta de investigación sobre el ‘coche bomba’ en Michoacán

En la mañana del 6 de diciembre, se reportó la detonación de un automóvil frente al edificio de la Policía en Coahuayana, Michoacán

Tras el incidente del ‘coche bomba’ en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado una carpeta de investigación.

Según las investigaciones de las autoridades, el conductor estaba en el interior del vehículo, cuando este detonó. No se ha señalado si el incidente está vinculado con alguno de los cárteles del crimen organizado, o si el incidente tiene otro origen.

Este sábado a las 11:40 horas, un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad. En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más’ señalaron las autoridades.

En su informe, la FGR destacó que el incidente, hasta el momento, provocó la muerte de 5 personas, y causó las lesiones de otras siete.

La FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables, al tiempo que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables’ redactó la FGR en su comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Revienta coche bomba frente a policía comunitaria de Michoacán y deja víctimas

Se informó que tras el incidente, se desplegaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa, de la Marina, de Protección Civil y de la Seguridad Pública, para continuar con las investigaciones en la región, y proporcionar seguridad a los pobladores.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

