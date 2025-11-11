FGR asegura toma para el robo de hidrocarburo en General Escobedo, Nuevo León

México
/ 11 noviembre 2025
    Autoridades federales inhabilitaron una toma clandestina de hidrocarburo en General Escobedo, Nuevo León. Fotos: cortesía
La FGR aseguró e inhabilitó una toma clandestina de hidrocarburo en un predio de General Escobedo, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo en un predio de General Escobedo, Nuevo León, permitió el aseguramiento e inhabilitación de una toma clandestina usada para el robo de hidrocarburo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) se solicitó y obtuvo de un juez federal la orden de cateo como resultado de investigaciones por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisa FGR en Nuevo León 12 kilos de droga y más de 106 litros de hidrocarburo, solo en octubre 2025

El operativo se realizó el pasado 6 de noviembre en un predio ubicado en el kilómetro 24 del Libramiento Noreste, en donde se logró la inhabilitación de la toma clandestina utilizada para huachicoleo.

El inmueble y un tractocamión en cuyo interior había un cilindro el cual estaba conectado a la toma clandestina quedaron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con la integración de la carpeta de investigación.

Huachicol
Robos

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

