FGR asegura toma para el robo de hidrocarburo en General Escobedo, Nuevo León
La FGR aseguró e inhabilitó una toma clandestina de hidrocarburo en un predio de General Escobedo, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Un cateo en un predio de General Escobedo, Nuevo León, permitió el aseguramiento e inhabilitación de una toma clandestina usada para el robo de hidrocarburo.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) se solicitó y obtuvo de un juez federal la orden de cateo como resultado de investigaciones por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo.
El operativo se realizó el pasado 6 de noviembre en un predio ubicado en el kilómetro 24 del Libramiento Noreste, en donde se logró la inhabilitación de la toma clandestina utilizada para huachicoleo.
El inmueble y un tractocamión en cuyo interior había un cilindro el cual estaba conectado a la toma clandestina quedaron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con la integración de la carpeta de investigación.