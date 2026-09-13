FGR da condena de 30 años contra Juan Carlos “N” por red de trata y explotación sexual en México

Juan Carlos “N” fue sentenciada a 30 años de cárcel tras demostrarse su responsabilidad en los delitos de trata de personas y explotación sexual. La condena se obtuvo gracias a las pruebas presentadas ante un juez por las autoridades federales.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) confirmaron que el acusado engañó y trasladó a cuatro mujeres extranjeras por distintas partes de México para obligarlas a prestar servicios sexuales durante todo el año 2017.

¿CÓMO OPERABA EL DETENIDO?

El agresor utilizaba publicaciones y plataformas en internet para promocionar a las víctimas. A través de estas redes digitales, cobraba dinero y obtenía ganancias económicas a costa de la libertad y dignidad de las mujeres.

La investigación en su contra comenzó en septiembre de 2017. Tras varios años de proceso penal, las autoridades lograron cerrar el caso con una condena de 30 años y multa ecónomica.