FGR da condena de 30 años contra Juan Carlos “N” por red de trata y explotación sexual en México

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    FGR da condena de 30 años contra Juan Carlos “N” por red de trata y explotación sexual en México
    Detención de Juan Carlos “N” por red de trata y explotación sexual en México FGR

La investigación de la FEVIMTRA comprobaron que el detenido movilizó a cuatro mujeres extranjeras por el país para su explotación agraviada.

Juan Carlos “N” fue sentenciada a 30 años de cárcel tras demostrarse su responsabilidad en los delitos de trata de personas y explotación sexual. La condena se obtuvo gracias a las pruebas presentadas ante un juez por las autoridades federales.

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Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) confirmaron que el acusado engañó y trasladó a cuatro mujeres extranjeras por distintas partes de México para obligarlas a prestar servicios sexuales durante todo el año 2017.

¿CÓMO OPERABA EL DETENIDO?

El agresor utilizaba publicaciones y plataformas en internet para promocionar a las víctimas. A través de estas redes digitales, cobraba dinero y obtenía ganancias económicas a costa de la libertad y dignidad de las mujeres.

La investigación en su contra comenzó en septiembre de 2017. Tras varios años de proceso penal, las autoridades lograron cerrar el caso con una condena de 30 años y multa ecónomica.

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DEBERÁ PAGAR UNA MULTA MILLONARIA

Además de los 30 años que pasará tras las rejas, el juez le impuso una sanción económica superior a los 3 millones 500 mil pesos.

Por otro lado, la cantidad final que deberá pagar para reparar el daño causado a las cuatro víctimas se decidirá en las próximas etapas del proceso judicial.

¿QUIÉN ES JUAN CARLOS “N”?

Juan Carlos Benavides Cuadros, integrante y operador clave de la red de trata de personas y explotación sexual del portal web Zona Divas. Operaba como el enganche, quien trasladaba a mujeres extranjeras entre estados para su explotación.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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